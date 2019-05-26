Albayrak: Binali Yıldırım İstanbul için nice hizmetler yapacak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından Binali Yıldırım'la ilgili bir paylaşımda bulundu.
|26 Mayıs 2019 23:35
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