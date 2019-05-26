Albayrak: Binali Yıldırım İstanbul için nice hizmetler yapacak

Bakan Albayrak, paylaşımında 'Sayın Binali Yıldırım, Ulaştırma Bakanlığı ve Başbakanlığı döneminde söz verdiği her politikayı ve projeyi yerine getirdi. Şimdi de daha güzel bir İstanbul için nice hizmetler yapacak inşallah. #YineBizYaparız' cümlelerine yer verdi.