Bakan Kasapoğlu, KYK yurdunda iftar yaptı
|26 Mayıs 2019 23:37
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'daki Hacı Bayram Veli Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftar yaptı.
Ankara Altındağ'da bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Hacı Bayram Veli Erkek Öğrenci Yurdu'nun yemekhanesinde sıraya girerek yemeğini alan Bakan Kasapoğlu, orucunu öğrencilerle açtı.
İftarın ardından odaları ziyaret eden Kasapoğlu, öğrencilerle sohbeti sırasında Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 4. sınıfta okuyan Şahin Oğuzhan'ın babasını telefonla aradı.
Diyarbakır'da yaşayan baba Şirin Oğuzhan, Bakan Kasapoğlu'nun sesini telefonda duyunca şaşkınlığını gizleyemedi. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, baba Şirin Oğuzhan'a oğlunun kendilerine emanet olduğunu belirtip, yurt hakkında bilgiler verdi.
Bakan Kasapoğlu, öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.
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