MEB, hatalı ekonomik kodlardan harcama yapanlara para cezası verecek

Hatalı harcamaların düzeltilmesine ilişkin gerekli hassasiyeti göstermeyen harcama birimi yetkilileri ile gerçekleştirme görevlileri hakkında 5018 sayılı Kanunun 70 inci maddesinde yer alan, "Kamu zararı oluşturmamakla birlikte bütçelere, ayrıntılı harcama programlarına, serbest bırakma oranlarına aykırı olarak veya ödenek gönderme belgelerindeki ödenek miktarını aşan harcama talimatı veren harcama yetkililerine, her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemeler toplamının iki katı tutarına kadar para cezası verilir." hükmü uygulanacaktır.

İşte o resmi yazı;