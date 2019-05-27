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İHA'lar kurucusundan profesör Toprak'a sert cevap

Selçuk Bayraktar ile birlikte Türkiye'yi İHA'larla tanıştıran Haluk Bayraktar, kurucusu olduğu T3 vakfının İstanbul Büyükşehir belediyesinden yardım almadıklarını daha önce açıkladıklarını belirterek hala bu yalanı yayan profesör Binnaz Toprak'a sert bir cevap verdi.
 27 Mayıs 2019 00:01
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İHA'lar kurucusundan profesör Toprak'a sert cevap

HALUK BAYRAKTAR: İBB'DEN BİR KURUŞ YARDIM ALMADIK

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar daha önce bir açıklama yaparak, kurucusu oldukları T3 Vakıfının İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yardım aldığını iddia eden haberleri yalanlamış ve "İBB'den hiçbir surette yardım alamadık" demişti.

Ancak bu yalanlamaya ve diğer Vakıfların da İBB'den yardım almadıklarını beyan etmelerine rağmen, hala aynı iddia sosyal medyada dolaşıma sokulmaya devam edilmektedir.

PROFESÖR BİNNAZ TOPRAK, YALANLANAN İDDİAYI YAYDI, BAYRAKTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Bunun son örneği, eski CHP milletvekili Prof. Dr. Binnaz Toprak oldu. Toprak, sözkonusu iddiayı doğru mu yanlış mı demeden retweet etti.

Haluk Bayraktar bu retweet'e sert bir cevap verdi:

AÇIKLAMAYI GÖRMEMİŞTİM DİYEREK CEVAP VERDİ

Ancak Prof. Binnaz Toprak, bu cevaba "Açıklamayı görmemiştim" diyerek yanıt verdi.

Bunun üzerine Bayraktar "Ama'sız, fakat'sız özür dileme erdemi gösterecek misiniz? diye sordu
Memurlar.Net - Özel

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