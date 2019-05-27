Kimlik numarası olmayan yabancı öğrenciler okullara nasıl kaydedilecek?

ÖZEL HAREKAT POLİSİNDEN NEFES KESEN TATBİKAT Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, başkent metrosunda nefes kesen bir rehine kurtarma tatbikatı yaptı. Senaryo gereği metroyu ele geçiren terörist kılığındaki meslektaşlarını saniyeler içersinde etkisiz hale getiren özel harekatçılar, rehineleri ise burunları dahi kanamadan kurtarmayı başardı.İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatı ile Ankara Metrosunda gerçekleştirilen rehine kurtarma tatbikatını böyle görüntülendi.