MEB'den yurt dışına yapılan gezi, inceleme projeleri hakkında uyarılar

Ulusal ve uluslararası fon sağlayan kuruluşların mali yardımları ile eğitim, gençlik sosyal içerme ve istihdam odaklı bir çok programlar kapsamında mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarımızdan yönetici, öğretmen ve öğrenciler Avrupa'ya giderek ulusal/uluslararası çalışmaları uygulamalı bir şekilde yerinde görüp incelemeleri mesleki eğitimin kalitesinin ve nitelikli iş gücünün artırılmasına katkı sağlaması açısından önem arz etmektedir.

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumların yürüttüğü projelerle ilgili olarak Bakanlığımıza intikal eden denetim raporlarında projelerin yürütme ve uygulamasında çeşitli aksaklıkların olduğu ve özellikle projenin başarısını azaltan ve uygulama kalitesini düşüren etkenlerin başında danışmanlık hizmeti veren aracı kurumlardan kaynaklanan sorunların geldiği gözlemlenmektedir.

Bu bağlamda; Proje hazırlama aşamasında danışmanlık hizmeti veren kişi ve kurumlardan destek alınması yada iş ve işlemlerin bu kurumlara devredilmesi halinde; Uygulama aşamasında projenin okul yönetiminden ziyade bu kişi ve firmalarca yönetilmesine neden olabilmekte ve staj, eğitim ve kurs gibi yurt dışı faaliyetlerin usulüne uygun ve kaliteli bir şekilde gerçekleşmesini engellemektedir. Bu durum proje sahibi olan okul yöneticilerinin sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Hizmet sağlayıcıların yanlış yönlendirmesi sonucu program kurallarına veya projenin amaç ve hedeflerine aykırı uygulanması nedeniyle hibenin geri iadesi söz konusu olmaktadır. İade alınamadığı durumlarda nihai olarak sözleşme sahibi olan kişilere rücu edilmektedir. Bu nedenler itibariyle projelerin doğrudan yararlanıcı eğitim kurumları tarafından hazırlanması, eğer aracı kurum yer alacak ise bu kurumların Avrupa Komisyonunun ilgili internet adresinden PIC numarası (kayıt numarası) almak suretiyle projede ortak olarak yer alması ve yasal sorumluluk altına girmeleri sağlanmalıdır.

Proje sahibinin Fon sağlayan kuruluşla hibe sözleşmesi imzaladıktan sonra, hizmet sağlayıcı firmalar ile tarafların görev ve sorumluluklarının gereğinin yerine getirilmemesi halinde cezai sorumlulukların açıkça belirtildiği ve Nihai raporun değerlendirilmesi neticesinde, projenin başarısız bulunması ve hibe kesintisinin yapılması halinde aracı kurumun mali sorumluluğu yüklenmesini temin eden maddelerin yer aldığı bir uygulama protokolü imzalanmalıdır.

Proje yürütme sürecine ilişkin diğer önem arz eden hususlar;

Proje yürüten kurumlar proje kapsamındaki harcamaların mali kayıtlarını tutmakla yükümlüdür. Sonradan tespit edilen kurallara uygun olmayan harcamalar tahsis edilen hibenin geri alınmasına hatta adli ve idari soruşturmaların açılmasına neden olabilmektedir.

Bu bağlamda; Erasmus+ projelerine ait hibelerin 27.11.2007 tarih ve 26713 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Avrupa Birliği Ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik" doğrultusunda illerde Defterdarlıklar, ilçelerde Mal Müdürlükleri aracılığı ile muhasebeleştirilmesi,

Dış kaynaklı proje kapsamında yapılan harcamaların; fon sağlayıcı kuruluş, program otoritesi kuralları ve Ülkemiz mer'i mevzuatına uygun olarak yürütülmesi,

Avrupa Birliği Mali Tüzüğüne göre bütün ödemeler banka havalesi veya banka çeki ile yapılmak zorunda olup, yurtiçi ve yurtdışındaki hizmet sağlayıcı kurumlara kesinlikle elden para verilmemesi,

Proje kapsamında yurtdışında görevlendirilecek yönetici, öğretmen ve öğrenci seçiminin, ülkemizi temsil edecekleri göz önünde bulundurularak titizlikle yapılması,

Proje faaliyetleri ile ilgili konaklama, yeme-içme, satın alma vb. hizmet alımlarının Kamu İhale Kurumu (KİK) mevzuatına uygun olarak yapılması,

Proje uygulamalarına ilişkin Genel Müdürlüğümüzce verilen eğitimlere katılım sağlanması ve bu çerçevede oluşturulan http://mtegmprojeler.meb.gov.tr adresinden proje hazırlama, uygulama, muhasebeleştirme, ortak bulma vb. konularda destek alınması, ihtiyaç duyulması halinde ise Genel Müdürlüğümüz Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanlığı proje ekibi ile irtibata geçilmesi,

Yurtdışında proje uygulamaları esnasında herhangi bir problem yaşanması halinde ilgili ülkenin eğitim müşavirliği ile temasa geçilmesi,

Bilgilerinizi ve proje uygulamalarının yukarıdaki açıklamalara göre yapılmasını teminen konunun İliniz/İlçenizdeki tüm mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına duyurulması gerekmektedir.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR