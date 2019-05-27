Başkent'te 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ankara Pursaklar'da 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak açıklandı
|27 Mayıs 2019 07:11
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre saat 06:52'de Ankara Pursaklar'da 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 5 kilometre olarak açıklandı.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 2.8, derinliğini ise 6 kilometre olarak açıkladı.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı 3.0 büyüklüğündeki depremi hissettiklerini paylaştı.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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