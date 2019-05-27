TBMM'ye tartışılacak teklif: Pitbull'lar sokağa çıkabilmeli!

Türkiye Barolar Birliği Hayvan Hakları Kurulu Yürütme Kurulu Üyesi Buğcan Çankaya, çok tartışılacak bir teklifte bulundu. Çankaya, TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonuna yasaklı köpek ırklarının affedilmesini istedi. Çankaya, Pitbull Terrier, Dogo Arjantin, Japon Tosa, Fila Brasileiro gibi cinslerin bakım evinde rehabilite edilmesini ve mizaç testinden geçtikten sonra eski sahiplerine verilmesini ya da sahiplendirilmesini teklif etti. Çağdaş bir ülkeye yakışanın bu olduğunu vurgulayan Çankaya, şöyle konuştu: Hayvanı ırksal özelliğinden, güçlü olmasından dolayı cezalandırıyoruz ama o hayvanı insanlara tehlikeli hale getiren sahibini cezalandırmıyoruz. O hayvanı alıyoruz, bakımevine bırakıyoruz. Orada 'yasaklı koğuşu' diye bir koğuş oluşturmuşuz, burası hıncahınç pitbull'lar, dogolarla dolu. Onlar ömrünün sonuna kadar o bir metrekare içerisinde yaşayacak. Ömrü bir ya da iki sene sürüyor zaten. Aslında ırkları yasaklamadan ziyade hayvanın eğitiminde bir yanlış yapılmışsa o hayvanı rehabilite edelim, eğitimini düzeltelim.

"OĞLUMLA KOYUN KOYUNA"

Ben de bir bull terier sahibiyim, pitbullun farklı bir ırkı. Çok güçlü bir köpek. İki buçuk yaşındaki oğlumla koyun koyuna oynar. Sokağa çıkardığımızda bütün çocuklar üzerine koşar. Yani, bu yetiştirmeyle ilgili bir şey. Avrupa'da tek tek mizaç testi yapıyorlar. Toplum yaşantısında karşılaşabileceği şeyler, araba kornası, otobüsün kapı açma sesi gibi... Türkiye genelinde yaklaşık 10 binin üzerinde böyle bir hayvanımız var.

HAYVAN SATIŞINA TAHDİT GELİYOR

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, çalışmaları devam eden yeni hayvan hakları kanun teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıç, şunları dile getirdi: Araştırma komisyonunun tamamlanmasıyla çok kapsamlı bir yasal düzenleme yapılacak. Hayvanlara işkence ve kötü muameleye mutlaka cezai yaptırımı olacaktır. Bu, iki seneden az olmayacak. Kısırlaştırma mecburi hale gelecek. Petshop'larda iki aylıktan küçük hayvan satılamayacak. Bu hayvanlar kimliklendirilecek, menşei belli olacak. Kısırlaştırılmamış hayvanın ticareti yapılamayacak. İnternet üzerindeki satışlara ilişkin düzenleme de kanunda yer alacak. Ayrıca sokakta iki milyon hayvan yaşıyor. Bunların masraflarının karşılanması için özel bir fon da kurulabilir. Emlak vergileri, oyunlar, bahisler ve at yarışlardan gelecek paralarla bir fon da oluşturulabilir.

Damla Peker