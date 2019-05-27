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Yerli otoda hedef 500 km menzil

Sanayi Bakanı Varank "Sadece otomobil yapmıyoruz, bir marka ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. 500 kilometre menzili yakalayacak bir araç üstünde çalışıyoruz" dedi
 27 Mayıs 2019 07:45
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Yerli otoda hedef 500 km menzil

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilin detaylarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Planlandığı şekilde sürecin işlediğini, 2019'un sonunda bir prototipin ortaya çıkacağını, 2022 yılının ikinci yarısında da araçlar satışa çıkmış olacağını belirten Bakan Varank "Sadece bir otomobil yapmıyoruz. Bir marka ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu markanın dört dörtlük olması, tutunabilmesi, satılabilmesi lazım. Bayi ağının, yedek parçasının, tedarikçilerinin, servisinin olması lazım, pazarlamasını güzel yapmanız lazım. İhracat yapacaksınız, o kalitede, rakipleriyle yarışabilecek olması lazım. Küresel pazarlarda da rekabet edecek bir fiyat yakalamalıyız. Bu iş aslında bu sebeplerle uzun sürüyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, 500 kilometre menzili yakalayacak bir araç üstünde çalışıyor. Bunu sadece otomobil projesi olarak görmüyoruz. Bir ekosistem ortaya çıkaracağız" dedi.

Sanayide yerlileşme hamlesine de değinen Bakan Varank, şunları anlattı: Amacımız, öncelikle yüksek cari açık verdiğimiz alanlar... Pilot sektör makine olacak. Eylül, ekim ayına kadar diğer sektörlerdeki ürünleri de ilan edeceğiz. Petrokimyada milyarlarca dolarlık açık veriyoruz, Ceyhan Petrokimya Endüstrisi Bölgesi de bu manada oldukça faydalı bir proje. Son aşamaya geldik. Uzay Ajansında yönetici kadrosuyla ilgili biraz zorlanmıyor değiliz. Türkiye'de uzay program ve projelerini yönetmiş çok az insanımız var. Üst düzey araştırma yapanlara ihtiyacımız var. Bu şartları taşıyan 242 başvuruyu değerlendiriyoruz.

OSMAN ÇOBANOĞLU
Türkiye
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