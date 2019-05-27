Mansur Yavaş: İlçe belediye başkanları 'hayırlı olsun'a gelmediler
Mansur Yavaş: İlçe Belediye Başkanları 'hayırlı olsun'a gelmediler
|27 Mayıs 2019 08:18
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Kulis haberlerine göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur yavaş, yakın çevresine 'AK Parti'li ilçe belediye başkanlarının kendisine hayırlı olsun demediklerini şikayetinde bulundu.
Mansur Yavaş, 'Seçimden önce 25 belediye başkanıyla birlikte hareket edeceğiz' dediklerini, hepsine el uzattıklarını ancak, ve devlet geleneği olarak belediye başkanlarının gelip 'hayırlı olsun' demelerini beklediklerini ancak hemen hemen hepsinin 'hayırlı olsun'a gelmediklerini belirtti.
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