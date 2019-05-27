Akademisyen Ceren Damar'ın adı gençlik merkezinde yaşatılacak
|27 Mayıs 2019 08:30
|Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ocak ayında cinayete kurban giden genç akademisyen Ceren Damar'ın doğum günü dolayısıyla babası Mustafa Damar'ı arayarak tekrar başsağlığı diledi.
Fahrettin Altun paylaştı
O anlara ait görüntüleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabından paylaştı.
Erdoğan, 2 Ocak günü öğrencisi tarafından öldürülen genç akademisyen Ceren Damar'ın doğum günü dolayısıyla, babası Mustafa Damar'ı arayarak başsağlığı diledi.
Öldürülen araştırma görevlisi için hüzünlü tören
Telefon görüşmesine ait görüntüleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından paylaştı. Altun, paylaşımında şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız, 2 Ocak 2019'da elim bir cinayete kurban giden genç akademisyen Ceren Damar'ın doğum günü münasebetiyle babası Mustafa Damar'ı arayarak tekrar başsağlığı diledi. Ceren Damar'ın adının Ankara Batıkent Gençlik Merkezine verildiği bilgisini verdi."
Adı gençlik merkezinde yaşatılacak
Erdoğan, baba Damar'la yaptığı görüşmede şunları kaydetti:
"Ben tabi tekrar başımız sağ olsun diyorum, Allah sabrımızı artırsın. Rabbim inşallah cennetiyle kavuştursun diyorum. Bütün aileye başsağlığı dileklerimizi iletirseniz çok memnun olurum. Biz de şimdi Ceren'in adını, İnşallah Batıkent'te yapılan gençlik merkezine veriyoruz. Böylece onu yaşatmak istiyoruz, İnşallah."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Başkent'te 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
27 Mayıs 2019 07:11
|Sıcaklık ülke genelinde artacak - Haritalı
27 Mayıs 2019 06:31
|Şehit babası kazada hayatını kaybetti
27 Mayıs 2019 02:50
|Bakan Kasapoğlu, KYK yurdunda iftar yaptı
26 Mayıs 2019 23:37
|Erdoğan, Ceren Damar'ın babasını arayarak tekrar başsağlığı diledi
26 Mayıs 2019 23:34
|Uzmanlar hız körlüğüne karşı uyardı!
26 Mayıs 2019 21:26
|Ölen eşinin hayalini gerçekleştiriyor
26 Mayıs 2019 21:21
|Biriktirdiği kaset koleksiyonuna paha biçemiyor
26 Mayıs 2019 21:16
|Kadınlardan, Suriye'de görevli askere sıcak yemek
26 Mayıs 2019 19:56
|Ramazan bayramı telaşı başladı
26 Mayıs 2019 19:46