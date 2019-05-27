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Bakan açıkladı: 6 zayıfla sınıf geçme olmayacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınıf geçme yönetmeliğinin gözden geçirildiğini belirterek, "Yani ben ortalamayı tutturdum ve dolayısıyla geçiyorum gibi bir kolaylığı bundan sonra çok fazla gündemde tutmamak istiyoruz" dedi.
 27 Mayıs 2019 08:32
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Bakan açıkladı: 6 zayıfla sınıf geçme olmayacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınıf geçme yönetmeliğinin gözden geçirildiğini belirterek, "Yani ben ortalamayı tutturdum ve dolayısıyla geçiyorum gibi bir kolaylığı bundan sonra çok fazla gündemde tutmamak istiyoruz" dedi. Bakan Selçuk, dün TRT Haber canlı yayınında yeni ortaöğretim modeliyle ilgili soruları yanıtladı.

Bakan Selçuk, özetle şöyle dedi: "Temelde sınıf geçmek eğer çok kolay olursa, dört işlem bilmeden lise bitirilebilir. Böylelikle giderek ülkenin öğretimsel düzeyi düşmeye başlar. Üniversite sınavlarında da yapılan net sayıları azalır. Bir öğrenci belirli derslerden yüksek not alarak, hiç öğrenmediği derslerden geçiyorsa, diyelim ki 6 tane zayıfı var ve geçiyorsa, bunu problem olarak görmememiz bir problem. Çocukların derslerini belli bir düzeyde öğrenene kadar onlarla muhatap olması lazım. Yani ben ortalamamamı tutturdum ve dolayısıyla geçiyorum gibi bir kolaylığı bundan sonra çok fazla gündemde tutmamak istiyoruz. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Öğrenci sınıfta kafasını sıranın üstüne koysa ve 'Ben zaten geçeceğim, öğretmenim sen işine bak' derse. Biz öğretmenin sınıftaki gücünü, itibarını da dikkate almak zorundayız. Ayrıca öğrenci başta geçmeyi garantilediyse orada bir öğrenme atmosferi oluşmuyor.
TRT
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