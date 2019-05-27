Siyanürlü katil cezaevinde 1 gün kalmış

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Mahmut Can Kalkan, internetten sipariş ettiği siyanürle anne, baba ve kardeşlerine şerbet hazırlamış, bu şerbetten içen baba Mehmet Kalkan (46) ve anne Fatma Kalkan (39) hayatını kaybetmişti.

SİYANÜRLÜ DEHŞETE İLİŞKİN SON DAKİKA GELİŞMESİ

Edinilen son dakika bilgisine göre, olaydan sonra tutuklanan Mahmut Can Kalkan'ın cezaevinde sadece bir gün kaldığı ortaya çıktı.

İşte, ayrıntılar;

Ağabeylerinin hazırladığı şerbetten içmek istemeyen ve bu sırada üzerlerine dökülen 16 yaşındaki Emircan ile 4 yaşındaki Mehmet Taha Kalkan ise yaralanmıştı. Şizofreni teşhisi konulan zanlı Mahmut Can Kalkan tutuklanmıştı.

Kalkan'ın koğuştaki diğer mahkumlara zarar vermemesi için tutuklandıktan bir gün sonra Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildiği anlaşıldı. Manisa'da tedavi altına alınan Kalkan'ın rol yapıp yapmadığının, gerçek bir şizofren hastası olup olmadığının anlaşılması için bir süre doktorlar tarafından izleneceği öğrenildi.

Ceyhan Torlak

GELMEYECEKLER Mİ?'

Olaydan sonra anneannelerinin yanında kalan Emircan ile Mehmet Taha Kalkan'ın sağlık durumlarının iyi olduğu, psikolojik destek aldıkları öğrenildi. Pedagoglar eşliğinde anne ve babasının öldüğü söylenen 4 yaşındaki Mehmet Taha Kalkan'ın sözleri yürekleri burktu. Evlerinin önüne anne ve babasının tabutu getirildiğinde pedagoglar eşliğinde, 'Hadi anne ve babana el salla. Hoşça kal de' denilen minik Taha'nın anneannesine, 'Annem babam bir daha hiç gelmeyecek mi?' diye sorduğu öğrenildi.