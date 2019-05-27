1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'nün ihanet timine Öcalan kriteri

Başkan Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan FETÖ'nün ihanet timi, PKK elebaşı Öcalan gibi "hiçbir şart ve halde koşullu salıverme işlemi yapılmaksızın" ölünceye kadar cezaevinde kalacak
 27 Mayıs 2019 08:44
Yazdır
FETÖ'nün ihanet timine Öcalan kriteri

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan timin yargılandığı davada, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

MÜDDETNAME YAZILIYOR

Yerel mahkemenin kararı Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından da onanmıştı. Onama kararıyla birlikte sanık durumdan olan suikast timinin üyeleri, hükümlü durumuna geldi. İnfaz rejimine göre ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla cezalandırılan hükümlüler 36 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olabiliyor. Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı müddetnamelerle, darbecilerin ömür boyu cezalarını kapalı cezaevinde çekmeleri için kritik bir adım attı. İnfaz Savcılığı, ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla cezalandırılan ve cezaları kesinleşen tim üyeleri Özay Cöle ve Osman Kılınç'ın ne kadar süreyle cezaevinde yatacağına dair müddetnamelerini hazırladı. İnfaz Savcılığı, her iki darbeci için PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkında uygulanan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkıdaki Kanunun 107/16 maddesinin uygulanmasına karar verdi. Söz konusu maddeye göre alınan kararla Sincan Kapalı Cezaevi'nde bulunan darbeci hükümlüler "hiçbir şart ve halde koşullu salıverme işlemi yapılmaksızın" ölünceye kadar kapalı cezaevinde cezalarını tamamlayacak. Savcılığın ihanet timini koordine eden sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi eski general darbeci sanık Gökhan Şahin Sönmezateş ile menfezde yakalanan örgütün "paşa" lakaplı darbeci astsubayı Zekariya Kuzu'nun müddetnamelerini de hazırlamaya başladığı öğrenildi. Ayrıca darbe davalarından yargılanan ve alacakları ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları Yargıtayca onanacak olan tüm darbeci sanıklara aynı kanun maddesi kapsamında müddetname hazırlanabileceği belirtildi.

İŞTE O MADDE

Darbecilerin ömür boyu cezaevinde kalmalarının yolunu açan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkıdaki Kanun 107/16 maddesi şöyle: "5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap, Dördüncü Kısım, "Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar" başlıklı Dördüncü Bölüm, "Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar" başlıklı Beşinci Bölüm, "Milli Savunmaya Karşı Suçlar" başlıklı Altıncı Bölüm altında yer alan suçlardan birinin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi dolayısıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkümiyet halinde, koşullu salıverilme hükümleri uygulanmaz."

YÜKSEL TEMEL

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
1'i uzman çavuş 23 kişiye FETÖ gözaltısı
27 Mayıs 2019 09:05		 Giresun'da yakalanan terörist tutuklandı
26 Mayıs 2019 21:11
Terör örgütü PKK'ya ait silah deposu imha edildi
26 Mayıs 2019 17:26		 FETÖ firarisi eski öğretmen yakalandı
26 Mayıs 2019 14:14
'Fuatavni' hesabı kurucusunun mal varlığına el konulacak
26 Mayıs 2019 12:30		 Kars'ta muvazzaf 5 asker FETÖ'den tutuklandı
26 Mayıs 2019 10:10
Kadın teröristin not defterindeki korkunç gerçekler
25 Mayıs 2019 16:53		 Irak'ın kuzeyine hava harekatı
25 Mayıs 2019 15:06
Halfeti'de 1 polisin şehit olduğu saldırıda 1 tutuklama
25 Mayıs 2019 13:55		 PKK'lı teröristlerin toprağa gömdüğü silahlar bulundu
25 Mayıs 2019 13:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:05 - 1'i uzman çavuş 23 kişiye FETÖ gözaltısı08:55 - Sanal oyun tehlikesine ağır ceza önlemi08:44 - FETÖ'nün ihanet timine Öcalan kriteri08:39 - Siyanürlü katil cezaevinde 1 gün kalmış08:32 - Bakan açıkladı: 6 zayıfla sınıf geçme olmayacak08:30 - Akademisyen Ceren Damar'ın adı gençlik merkezinde yaşatılacak08:18 - Mansur Yavaş: İlçe belediye başkanları 'hayırlı olsun'a gelmediler08:10 - '2 büyük aile AK Parti'ye katıldı'07:50 - Rum basını: Akdeniz'e ikinci sondaj gemisini de gönderecek07:45 - Yerli otoda hedef 500 km menzil
07:35 - İstanbul Fikirtepe'de yangında ölü sayısı 2'ye yükseldi07:32 - Eren Erdem MİT'i hedef almış07:20 - TBMM'ye tartışılacak teklif: Pitbull'lar sokağa çıkabilmeli!07:11 - Başkent'te 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi07:10 - Danıştay'a göre memurların yüz kızartıcı davranışları06:50 - 'Yeni askerlik' düzenlemesi yasalaşırsa sınırları kim koruyacak?06:31 - Sıcaklık ülke genelinde artacak - Haritalı06:10 - 300 avukata sandık nöbeti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
SGK'dan emeklilik ve sigortalılık işlemleri hakkında kapsamlı genelge
İHA'lar kurucusundan profesör Toprak'a sert cevap
Danıştay'a göre memurların yüz kızartıcı davranışları
MEB'den 2019 yılı merkezi sınav ve bursluluk sınavı açıklamaları
'2 büyük aile AK Parti'ye katıldı'
İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) yayımlandı
Bakan açıkladı: 6 zayıfla sınıf geçme olmayacak
Mansur Yavaş: İlçe belediye başkanları 'hayırlı olsun'a gelmediler
MEB'den sendika üyeliği hakkında görüş yazısı
'Yeni askerlik' düzenlemesi yasalaşırsa sınırları kim koruyacak?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sorular sadece cevabı duymak isteğiyle varolurlar 1
sözlüğe babalarının malıymış gibi davrananlar 2
Müdaresiz 3
için bağırırken susmak 1
Temizlik yapan erkek 5
zorunda olmak 4
tanrı 1
kavuşmak hayal oldu 1
Kitapçıl 3
normopati 1
SON İLANLAR
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Sivas Suşehri Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Bursa Park Bahçe 1 İşçi Alacak
Hatay İskendurun İmar 1 İşçi Alacak
Bartın Gıda 4 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Geçici 38 İşçi Alacak
Karaman Akçaşehir Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam