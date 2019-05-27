Sanal oyun tehlikesine ağır ceza önlemi

Hükümet, dünya genelinde internet üzerinden salgın gibi yayılan ve intiharlara neden olan sanal oyunlara karşı dört koldan harekete geçti. Çocukların ve gençlerin sözde oyunlar başta olmak üzere internetin zararlı içeriklerinden korunması amacıyla "Rehberlik ve Araştırma Merkezleri" kuruluyor. Bu oyunlara yönlendiren reklam içerikleri kaldırılırken, Google Türkiye ile çocukların bilinçlendirilmesi amacıyla işbirliği yapıldı. Çocukların ruhsal ve fiziki sağlıklarını güçlendirecek eğitsel oyunların tasarımı ve üretimi desteklenecek. İnternet sağlayıcıları resmi olarak uyarılırken, isteğe bağlı olarak online oyunlar filtrelenebilecek. İçişleri Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nca yürütülen çalışma kapsamında oyunları yönetenlere ağır cezalar verilecek.

MECLİS GÜNDEMİNDE

Mavi Balina, Mariam gibi sözde oyunlardan çocukları korumak için yürütülen çalışmalar Meclis gündemine taşındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan konuya ilişkin soru önergesine verdiği yanıtta atılan adımları anlattı. Bakan Turhan, servis sağlayıcılar tarafından ücretsiz sunulan güvenli internet hizmetinin tercih edilmesi durumunda, talebe bağlı olarak online oyunların da filtrelenebileceğini söyledi. Turhan, "Milli Eğitim Bakanlığı'nca teknoloji bağımlılığı dahil tüm bağımlılık türlerine ilişkin çeşitli çalışmalar yapılıyor. Mavi Balina gibi sözde oyunlara karşı internet üzerinden oynanan ve çocukların duygusal, bilişsel ve sosyal gelişimin olumsuz etkileyen oyunlara karşı rehberlik öğretmenleri aracılığıyla bilgilendirme çalışmaları yapılıyor" dedi.

OYUN ÜRETİMİ MASADA

Turhan, nisan ayında düzenlenen Dijital Oyunlar Kongresi'nde gerçekleştirilen çalıştaylarda dijital oyunların eğitimde kullanılması, koruma ve rehberlik, üretim süreçleri, oyun sektörü konularını masaya yatırdıklarını belirtti. Bakan Turhan yapılan çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi: "Risk grubunda olduğu düşünülen öğrenciler için aile görüşmeleri yapılıyor. İhtiyaç durumunda ilgili uzmanlara yönlendiriliyor, bununla birlikte Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı teknoloji bağımlılığı modülü kapsamında öğrenci ve velilere yönelik koruyucu önleyici çalışmalar sürdürülüyor."