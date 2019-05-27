Kara yollarında durum
|27 Mayıs 2019 09:14
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Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Sapanca kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle 06.30-18.30 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapatılarak, araçlar İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ediyor ve tekrar Adapazarı Kavşağı'ndan otoyola yönlendiriliyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşakları 5-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gölbaşı Polis Akademisi yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.
Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle yolun her iki istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım servis yollarından yapılıyor.
Akseki-Manavgat yolunun 33-36. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün saat 18.00'e kadar yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.
Silifke-Mersin yolunun 29-30. kilometreleri (Sultankoyu mevkisi) ile 56-58. kilometrelerinde (Kargıpınarı mevkisi) üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kayseri-Niğde yolunun 31-36. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Tokat-Sivas yolunun (Tokat çevre yolu) 17-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Eskişehir-Ankara sınırı-Polatlı yolunun 11-13. kilometrelerinde köprü yapım çalışması nedeniyle Polatlı-Sivrihisar yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü yapılıyor.
Gelibolu-Keşan yolunun 38-39. kilometrelerinde (Güneyli mevkisi) bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Keşan yönünde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Milas-Yatağan yolunun 43-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
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