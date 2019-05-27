1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dolar haftaya 6.07 TL'den başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 27 Mayıs 2019 09:33
Yazdır
Dolar haftaya 6.07 TL'den başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 6,0740 6,0750
Avro 6,8110 6,8120
Sterlin 7,7200 7,7580
ANKARA
ABD Doları 6,0350 6,0950
Avro 6,7600 6,8300
Sterlin 7,6470 7,8020

Dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) zorunlu karşılık adımının ardından düşüşe geçerek 6,0530'a geriledi.

Cuma günü 6,12'nin üzerini test etmesinin ardından düşüşe geçen dolar/TL, haftayı 6,0825'ten tamamladı.

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından TCMB'nin zorunlu karşılık adımı ile 6,0305'e kadar geriledi ve saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kaybıyla 6,0530 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 düşüşle 6,7850, sterlin/TL yüzde 0,4 azalışla 7,7045 seviyesinden alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,1199, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,2733 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yatay seyirle 97,63 seviyesinden işlem görüyor.

TCMB'nin yabancı para zorunlu karşılık oranlarında yaptığı 200 baz puanlık artış sonrası dolar kurundaki değer kaybı hızlandı. Söz konusu değişiklik ile piyasadan yaklaşık 4,2 milyar dolar tutarında likidite çekilmesinin beklendiği kaydedildi.

Analistler, yabancı para zorunlu karşılıklardaki artışın, TCMB'nin rezervlerini artırabileceğini ve bankaları da TL mevduata yönlendirebileceğini söyledi.

Ticaret savaşı, jeopolitik riskler ve Avrupa Parlamentosu seçim sonuçlarına ilişkin haber akışının yatırımcılar tarafından yakından izleneceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,0350'nin önemli destek konumunda olduğunu, bu seviyenin kırılması durumunda 6,0160'ın gündeme gelebileceğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Türkiye'de bilimsel ve teknoloji temelli işlerde müthiş bir potansiyel var'
27 Mayıs 2019 10:40		 Gram altın 251 lira seviyelerinde
27 Mayıs 2019 10:04
Borsa, haftaya yükselişle başladı
27 Mayıs 2019 10:03		 Kara yollarında durum
27 Mayıs 2019 09:14
Niğde'de patates ekim alanı arttı
26 Mayıs 2019 19:31		 Kapadokya'da 'Alan Başkanlığı' sevinci
26 Mayıs 2019 16:51
Ramazan'da balık tercih edilmiyor
26 Mayıs 2019 16:26		 'Simgelerin köprüsü'nün Asya ayağı batırıldı
26 Mayıs 2019 15:27
'Kendinizi seviyorsanız kuru meyve tüketin'
26 Mayıs 2019 14:44		 Sahurda internetten yapılan alışveriş 3 kat arttı
26 Mayıs 2019 14:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:25 - KDK 'Hayvan Hakları Çalıştayı' raporunu yayınladı11:22 - TDK'nin internet sitesinde 'bilgi yarışması' yoğunluğu11:10 - Uzmanlardan 'sahte güneş gözlüğü' uyarısı11:05 - Genel Müdür tenor, müdür balet olunca, ortaya bu görüntü çıktı10:59 - Bayram öncesinde 11 bin Suriyeli ülkesine geçti10:55 - Saç boyasında Lösemi riski var mı?10:48 - Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde yaralanan asker şehit oldu10:43 - Maskeli soyguncuyu gece bekçileri yakaladı10:41 - Opera ve bale seyircisi arttı10:40 - 'Türkiye'de bilimsel ve teknoloji temelli işlerde müthiş bir potansiyel var'
10:19 - Kızıl geyikler vurulmak için açık artırmayla satışa çıkartıldı10:16 - Doktora yapan araştırma görevlisi yeşil pasaport alamıyor10:16 - 500 maden sahası ihale edilecek10:14 - Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılıklarını arttırdı10:13 - Doğmamış 8 aylık bebek 'resmi nikah' kurbanı10:04 - Gram altın 251 lira seviyelerinde10:03 - Borsa, haftaya yükselişle başladı09:55 - MAK, 11 bin kişilik seçim anketi sonuçlarını açıkladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MAK, 11 bin kişilik seçim anketi sonuçlarını açıkladı
SGK'dan emeklilik ve sigortalılık işlemleri hakkında kapsamlı genelge
Danıştay'a göre memurların yüz kızartıcı davranışları
İHA'lar kurucusundan profesör Toprak'a sert cevap
Mansur Yavaş: İlçe belediye başkanları 'hayırlı olsun'a gelmediler
Bakan açıkladı: 6 zayıfla sınıf geçme olmayacak
MEB'den 2019 yılı merkezi sınav ve bursluluk sınavı açıklamaları
'2 büyük aile AK Parti'ye katıldı'
'Yeni askerlik' düzenlemesi yasalaşırsa sınırları kim koruyacak?
300 avukata sandık nöbeti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlükte çok puan kazanma hırsı 6
Necip fazil kısakürek 4
kral fm 2
vatandaş sen 1
düşlerde sevdim seni 2
yazarların sürekli birbirini eleştirmesi 2
işe yürüyerek gelmek 5
Olmak yada olmamak 3
kusura bakarım 4
taç olsan başıma takmayacağım 3
SON İLANLAR
HSK, 25 sözleşmeli büro personeli alacak
Tarla Bitkileri Arş. Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği İşçi Alım İlanı
Ağrı Et ve Balık Kurumu İşçi Alım İlanı
Darende Gökpınar Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
K.Maraş Büyükşehir Belediyesi İşçi Alım İlanı
TÜLOMSAŞ İşçi Alım İlanı
K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Ankara Polis Moral Eğitim Merkez Müd. Engelli İşçi Aım İlanı
K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam