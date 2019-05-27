Dolar haftaya 6.07 TL'den başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 6,0740 6,0750 Avro 6,8110 6,8120 Sterlin 7,7200 7,7580 ANKARA ABD Doları 6,0350 6,0950 Avro 6,7600 6,8300 Sterlin 7,6470 7,8020

Dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) zorunlu karşılık adımının ardından düşüşe geçerek 6,0530'a geriledi.

Cuma günü 6,12'nin üzerini test etmesinin ardından düşüşe geçen dolar/TL, haftayı 6,0825'ten tamamladı.

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından TCMB'nin zorunlu karşılık adımı ile 6,0305'e kadar geriledi ve saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kaybıyla 6,0530 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 düşüşle 6,7850, sterlin/TL yüzde 0,4 azalışla 7,7045 seviyesinden alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,1199, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,2733 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yatay seyirle 97,63 seviyesinden işlem görüyor.

TCMB'nin yabancı para zorunlu karşılık oranlarında yaptığı 200 baz puanlık artış sonrası dolar kurundaki değer kaybı hızlandı. Söz konusu değişiklik ile piyasadan yaklaşık 4,2 milyar dolar tutarında likidite çekilmesinin beklendiği kaydedildi.

Analistler, yabancı para zorunlu karşılıklardaki artışın, TCMB'nin rezervlerini artırabileceğini ve bankaları da TL mevduata yönlendirebileceğini söyledi.

Ticaret savaşı, jeopolitik riskler ve Avrupa Parlamentosu seçim sonuçlarına ilişkin haber akışının yatırımcılar tarafından yakından izleneceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,0350'nin önemli destek konumunda olduğunu, bu seviyenin kırılması durumunda 6,0160'ın gündeme gelebileceğini kaydetti.