MSB: Teröristlere ait sığınak ve mühimmat deposu vuruldu
MSB: "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu."
|27 Mayıs 2019 09:39
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