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MAK, 11 bin kişilik seçim anketi sonuçlarını açıkladı

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, İstanbul'da 15 ila 20 Mayıs tarihleri arasında, 11 bin kişiyle yaptıkları anket sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, 23 Haziran'da kararsızlar dağıtıldıktan sonra Ekrem İmamoğlu 2 puan önde görünmektedir.
 27 Mayıs 2019 09:55
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MAK, 11 bin kişilik seçim anketi sonuçlarını açıkladı

MAK Danışmanlık 31 Mart seçimleri sonrası İstanbul seçim sonuçları algısı ve 23 Haziran seçimlerine yönelik anket çalışmasını sonuçlandırdı.

15 ila 20 Mayıs 2019 tarihleri arasında İstanbul'da uygulanan ankette, 11 bin kişiyle yüzyüze görüşüldü. Araştırmada 120 saha elemanı, 4 süpervizör, 1 yönetmen çalıştı.

"Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" Şeklinde sorduğumuz soruya KARARSIZLARIN DAĞILIMI SONRASI verilen yanıtlar;

Ak Parti 40,7,

CHP 28,5,

HDP 11,3,

MHP 8,

İYİ Parti 8,

SAADET 1,2

Diğerleri başlığı altında diğer parti ve bağımsız adaylar ise 2,3 olarak tespit edilmektedir.

İSTANBUL'da yaşamaktan memnun musunuz?

Memnumum: %34
Çok memnunum: %21
Memnun değilim: %19
Hiç memnun değilim: %11
Cevap yok: %15

İstanbul 'da yaşayan her 2 kişiden 1 i memnuniyet ifade etmektedir. Memnuniyetsizlik ifade edenler; ağırlıklı işsizlik sorunu olan kişiler, dışarıdan okumak yada çalışmak için gelenler arasında sorun yaşayanlar olarak değerlendirdik.

Ülkemizin en büyük hatta dünyanın en büyük şehirleri arasındaki istanbul içinde yaşayanlara sunduğu imkanlar kadar sorunları da olan bir şehir. Zira dışarıdan göç ile bu şehre gelenler yanlarında sorunlarını da getiriyorlar. Bu noktada mahalli idarenin çok ciddi misyon yüklenmesi gerekiyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyecilikte eksik kaldığı yerler tespit edilerek memnuniyetsiz kitlenin sorunlarına yoğunlaşmak gerekecektir.

İŞTE DİĞER ANKET SORULARI
Memurlar.Net - Özel

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