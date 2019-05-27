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Doğmamış 8 aylık bebek 'resmi nikah' kurbanı

Adana'da 1 ay önce sabaha karşı getirildiği hastanede doğmamış 8 aylık bebeğini kaybeden kendisi de yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi verdikten sonra kurtulan kadının, kocasıyla resmi nikah yaptırmadığı için tartışma yaşadıklarını, zaman zaman kendisini darp ettiğini, o akşam da arkasından gelerek kafasına vurduğunu, gözünü hastanede açtığını söylediği öğrenildi
 27 Mayıs 2019 10:13
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Doğmamış 8 aylık bebek 'resmi nikah' kurbanı

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi, Barbaros Mahallesi'nde 26 Nisan Cuma günü meydana gelen olayda, iddiaya göre, pazarcılık yapan Abdulkadir Ç. (26) 4 yıl önce uzaktan akrabası Hikmiye A. (20) ile dini nikahla evlendi. Çiftin bu evlilikten bir yıl sonra bir kız çocuğu oldu. Hikmiye A. bir süre sonra ikinci bebeğine hamile kaldı. 8 aylık hamile Hikmiye A. olay günü sabah 05.30 sıralarında hastaneye getirildi. Genç kadın hastanede 8 aylık kız bebeğini kaybetti. Kendisi de hayati tehlikesi olduğu için yoğun bakıma alındı.

Bu sırada genç kadının yüzünde morluklar, kaburgasında kırık, kafasında darp izi olduğu için doktor olayı polise bildirdi. Polis kocayı gözaltına aldı. İddiaya göre, koca Abdulkadir Ç. eşinin sabaha karşı rahatsızlandığını, daha sonra kendi imkanlarıyla onu hastaneye götürmek için yola çıktığını ancak yolda nefesi de kesildiğini bu nedenle kendisine tokat attığını, yüzündeki morlukların ve kafasındaki darbın bundan dolayı olduğunu, hatta eşine kalp masajı yaptığını, bu sırada kaburgasının kırıldığını, onu darp etmediğini kurtarmaya çalıştığını söylediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen koca tutuklanmıştı.

"BANA KOCAM VURDU"

Olaydan yaklaşık 20 gün sonra kendine gelen ve yoğun bakımdan çıkan Hikmiye A. ise ifade verdi. Genç kadının doğmamış bebeğinin ölümüne kocasının neden olduğunu ileri sürerek, "Kocamla evleneli 4 yıl oldu. Ben resmi nikah yapmasını istedim ancak o bir türlü yapmadı. Bu nedenle tartışmalarımız oluyordu. Bana kızıp beni dövüyordu. Birinde uykumda bile beni dövdü. En sonda yine resmi nikah yüzünden tartıştık daha sonra arkamdan kafama vurdu daha sonra gözümü hastanede açtım. O arada ne olduğunu hatırlamıyorum. Uyandığımda bebeğimi kaybetmiştim. Kocamdan şikayetçiyim" dediği öğrenildi.

Genç kadın tek çocuğunu da alarak babasıyla Mardin'e gitti.

İhlas Haber Ajansı
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