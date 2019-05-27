Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılıklarını arttırdı
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "Yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırıldı" denildi
|27 Mayıs 2019 10:14
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB), finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verildiği bildirildi.
TCMB'den zorunlu karşılıklara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verildiği belirtilerek, söz konusu değişiklik ile piyasadan yaklaşık 4,2 milyar dolar tutarında likidite çekilmesinin beklendiği kaydedildi.
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