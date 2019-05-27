500 maden sahası ihale edilecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 500 maden sahası ihale edilecek
|27 Mayıs 2019 10:16
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, hukuki durumları sona eren 500 adet maden sahasını, ihale yoluyla aramalara açacak.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilana göre; ilgili sahalar, bugün itibarıyla en az 15 gün süreyle https://www.mapeg.gov.tr adresinde ilan edilecek.
Sahalar için başvurular, sahanın ihalesinin yapılacağı tarihte ve 09.00-09.30 saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, İhale Komisyonu'na doğrudan yapılacak.
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