Kızıl geyikler vurulmak için açık artırmayla satışa çıkartıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 adet kızıl geyiği av turizmi kapsamında vurulması için ihaleyle satışa çıkardı. İhale kapsamında her bir geyik için 14 bin lira ödenecek
|27 Mayıs 2019 10:19
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Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Bölge Müdürlüğü'nün Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki toplantı salonunda ihale yöntemiyle, 10 Haziran 2019 günü saat 11.00'de yapılacak olan satışta, vurulacak her bir geyik için 14 bin lira ödenecek.
HEDEF AV TURİZMİNİ GELİŞTİRMEK
Çalışmanın kent turizminin gelişmesine katkı sağlaması planlanırken, hedefin ise geyiklerin neslini bir seviyede tutarak düzenli hale getirmek ve av turizmini geliştirmek olduğu açıklandı.
BU YIL 2 GEYİK AÇIK ARTIRMAYA ÇIKARILDI
Bir geyiğin en fazla 15-16 yıl yaşadığı ifade edilirken, 2004 yılı ve sonrasında av turizmi kapsamındaki av organizasyonlarından en az ikisinin yabancı avcılar için düzenlendiği bildirildi.
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