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Opera ve bale seyircisi arttı

Türkiye'de 2017-2018 sezonunda, bir önceki sezona göre opera ve bale seyirci sayısı yüzde 4,2 artışla 293 bin 2'ye yükseldi. Orkestra, koro ve topluluklarda toplam izleyici sayısı ise yüzde 16,3 gerileyerek 343 bin 979 oldu
 27 Mayıs 2019 10:41
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Opera ve bale seyircisi arttı

Türkiye'de 2017-2018 sezonunda, bir önceki sezona göre opera ve bale seyirci sayısı yüzde 4,2 artarak 293 bin 2 oldu. Söz konusu dönemde orkestra, koro ve topluluklarda toplam izleyici sayısı yüzde 16,3 azalışla 343 bin 979 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2018 yılına ilişkin opera, bale, orkestra, koro ve topluluk istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2018'de 6 ilde opera ve bale gösterisi yapılırken, ülke genelinde Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı 6 orkestra, 13 koro ve 9 topluluk faaliyet gösterdi.

Opera ve bale seyirci sayısı 2017-2018 sezonunda, 2016-2017 sezonuna göre yüzde 4,2 artarak 293 bin 2 oldu. Opera ve bale salonlarında oynanan eser sayısı önceki sezona göre yüzde 2 artarak 202'ye yükseldi. Opera ve bale salonlarında gösteri sayısı ise yüzde 5,3 azalarak 648'e geriledi.

- Orkestra, koro ve topluluklarda izleyici sayısı

Orkestra izleyici sayısı yüzde 27,8 artarak 175 bin 621'e çıkarken, koro izleyici sayısı yüzde 4,3 azalarak 59 bin 170'e, topluluk izleyici sayısı da yüzde 48,4 azalarak 109 bin 188'e düştü.

Orkestraların yaptıkları gösteri sayısı, 2017-2018 sezonunda 2016-2017 sezonuna göre yüzde 14,9 artarak 224, koro gösteri sayısı yüzde 7,8 azalarak 165, topluluk gösteri sayısı ise yüzde 18,2 azalarak 157 oldu.

Orkestra izleyici sayısı 2017-2018 sezonunda orkestra gösterisi yapılan 6 ilden İzmir'de yüzde 108,4 artarken, Antalya'da yüzde 17,5 azaldı.

Söz konusu sezonlar karşılaştırıldığında koroların yaptıkları gösteri sayısının yüzde 7,8 azalarak 165 olduğu belirlendi.

Koro izleyici sayısı, 2017-2018 sezonunda koro gösterisi yapılan 10 il arasında Diyarbakır'da yüzde 123, Sivas'ta yüzde 37,5, Elazığ'da yüzde 28 arttı. Aynı dönemde izleyici sayısının en çok azaldığı iller yüzde 83,8 ile İzmir, yüzde 27,2 ile İstanbul ve yüzde 10,9 ile Ankara oldu.

Toplulukların yaptıkları gösteri sayısı 2017-2018 sezonunda, 2016-2017 sezonuna göre yüzde 18,2 azalarak 157 oldu. Topluluk izleyicisi de gösteri yapılan 5 il arasında yüzde 7,6 artışın yaşandığı İzmir ve yüzde 4,9 ile Edirne'nin haricindeki illerde azaldı. İzleyici sayısı İstanbul'da yüzde 58, Ankara'da yüzde 49,2, Konya'da yüzde 47,5 düştü.

- Opera ve balede çalışan sayısı azaldı

Opera ve balelerde 2017-2018 sezonunda çalışanların sayısı, 2016-2017 sezonuna göre yüzde 0,3 azaldı. Opera ve Bale Genel Müdürlüğüne bağlı opera ve balelerde, 2017-2018 sezonunda, misafir sanatçılar dahil 2 bin 491 kişi görev yaptı. Bu sayının yüzde 43,8'ini kadın çalışanlar oluşturdu.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı orkestra, koro ve topluluklarda bin 372 sanatçı görev aldı. Bu sayının 348'ini orkestralarda, 636'sini korolarda ve 388'ini topluluklarda görev yapan sanatçılar oluşturdu. Orkestralarda görev yapan sanatçıların yüzde 42'sini, korolarda görev yapan sanatçıların yüzde 38,2'sini ve topluluklarda görev yapan sanatçıların yüzde 26,5'ini kadın sanatçılar oluşturdu.
Anadolu Ajansı
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