Maskeli soyguncuyu gece bekçileri yakaladı
|27 Mayıs 2019 10:43
|Yazdır
Denizli'de kuyumcu dükkanını soyan maskeli şüpheli, gece bekçileri tarafından yakalandı.
Alınan bilgiye göre, sabaha karşı, Saraylar Mahallesi'ndeki bir iş hanından alarm sesini duyan 2 gece bekçisi, söz konusu adrese gitti.
Kuyumcunun cam kapısının kırıldığını, yüzü maskeli bir kişinin kaçtığını fark eden gece bekçileri, şüphelinin peşine düştü.
Yaya olarak kaçan zanlı, kovalamaca sonucu yakalandı.
Zanlı Abbas T'nin (29) üzerinden kolye, küpe ve yüzükten oluşan 33 parça ziynet eşyası çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlının kaçarken düşürdüğü 40 parça altını da yolda buldu.
İş yeri sahibi Nazım Bağcı, polislerden bilgi aldı.
Gözaltına alınan Abbas T, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Gölyazı, Göbeklitepe'ye rakip olacak
26 Mayıs 2019 20:14
|Bereketin 3 bin yıllık simgesi: İvriz Kaya Anıtı
26 Mayıs 2019 18:51
|Amik Ovası'nda kalan balıklar kurtarılıyor
26 Mayıs 2019 18:40
|Bingöl'ün gizli hazinesi: Pargasur Şelalesi
26 Mayıs 2019 16:44
|600 ton taşla yapıdı, uzaydan bile görülebiliyor
26 Mayıs 2019 16:41
|Kent estetiğine kadın dokunuşu
26 Mayıs 2019 16:16
|Komşu'da 'Kapı vizesi' başladı
26 Mayıs 2019 16:04
|Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem
26 Mayıs 2019 15:35
|Gümüşhane'de 40 gözeli şelale büyülüyor
26 Mayıs 2019 15:19
|Koçyiğit Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor
26 Mayıs 2019 14:08