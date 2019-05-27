1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Maskeli soyguncuyu gece bekçileri yakaladı

Denizli'de, bir iş hanındaki kuyumcuyu soyan maskeli zanlı, 2 gece bekçisi tarafından kovalamaca sonucu yakalandı
 27 Mayıs 2019 10:43
Yazdır
Maskeli soyguncuyu gece bekçileri yakaladı

Denizli'de kuyumcu dükkanını soyan maskeli şüpheli, gece bekçileri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, sabaha karşı, Saraylar Mahallesi'ndeki bir iş hanından alarm sesini duyan 2 gece bekçisi, söz konusu adrese gitti.

Kuyumcunun cam kapısının kırıldığını, yüzü maskeli bir kişinin kaçtığını fark eden gece bekçileri, şüphelinin peşine düştü.

Yaya olarak kaçan zanlı, kovalamaca sonucu yakalandı.

Zanlı Abbas T'nin (29) üzerinden kolye, küpe ve yüzükten oluşan 33 parça ziynet eşyası çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlının kaçarken düşürdüğü 40 parça altını da yolda buldu.

İş yeri sahibi Nazım Bağcı, polislerden bilgi aldı.

Gözaltına alınan Abbas T, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gölyazı, Göbeklitepe'ye rakip olacak
26 Mayıs 2019 20:14		 Bereketin 3 bin yıllık simgesi: İvriz Kaya Anıtı
26 Mayıs 2019 18:51
Amik Ovası'nda kalan balıklar kurtarılıyor
26 Mayıs 2019 18:40		 Bingöl'ün gizli hazinesi: Pargasur Şelalesi
26 Mayıs 2019 16:44
600 ton taşla yapıdı, uzaydan bile görülebiliyor
26 Mayıs 2019 16:41		 Kent estetiğine kadın dokunuşu
26 Mayıs 2019 16:16
Komşu'da 'Kapı vizesi' başladı
26 Mayıs 2019 16:04		 Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem
26 Mayıs 2019 15:35
Gümüşhane'de 40 gözeli şelale büyülüyor
26 Mayıs 2019 15:19		 Koçyiğit Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor
26 Mayıs 2019 14:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:25 - KDK 'Hayvan Hakları Çalıştayı' raporunu yayınladı11:22 - TDK'nin internet sitesinde 'bilgi yarışması' yoğunluğu11:10 - Uzmanlardan 'sahte güneş gözlüğü' uyarısı11:05 - Genel Müdür tenor, müdür balet olunca, ortaya bu görüntü çıktı10:59 - Bayram öncesinde 11 bin Suriyeli ülkesine geçti10:55 - Saç boyasında Lösemi riski var mı?10:48 - Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde yaralanan asker şehit oldu10:43 - Maskeli soyguncuyu gece bekçileri yakaladı10:41 - Opera ve bale seyircisi arttı10:40 - 'Türkiye'de bilimsel ve teknoloji temelli işlerde müthiş bir potansiyel var'
10:19 - Kızıl geyikler vurulmak için açık artırmayla satışa çıkartıldı10:16 - Doktora yapan araştırma görevlisi yeşil pasaport alamıyor10:16 - 500 maden sahası ihale edilecek10:14 - Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılıklarını arttırdı10:13 - Doğmamış 8 aylık bebek 'resmi nikah' kurbanı10:04 - Gram altın 251 lira seviyelerinde10:03 - Borsa, haftaya yükselişle başladı09:55 - MAK, 11 bin kişilik seçim anketi sonuçlarını açıkladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MAK, 11 bin kişilik seçim anketi sonuçlarını açıkladı
SGK'dan emeklilik ve sigortalılık işlemleri hakkında kapsamlı genelge
Danıştay'a göre memurların yüz kızartıcı davranışları
İHA'lar kurucusundan profesör Toprak'a sert cevap
Mansur Yavaş: İlçe belediye başkanları 'hayırlı olsun'a gelmediler
Bakan açıkladı: 6 zayıfla sınıf geçme olmayacak
MEB'den 2019 yılı merkezi sınav ve bursluluk sınavı açıklamaları
'2 büyük aile AK Parti'ye katıldı'
'Yeni askerlik' düzenlemesi yasalaşırsa sınırları kim koruyacak?
300 avukata sandık nöbeti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aydın olabilmek 1
Sorular sadece cevabı duymak isteğiyle varolurlar 1
hoşgeldiniz 1
doğrusu mor lahana mı kırmızı lahana mı sorusu 1
spor düşmanı yazarlar 2
Aman kim uğraşacak 1
tanrı 1
cumhurbaşkanlığı yemini 3
Temizlik yapan erkek 4
devlet 1
SON İLANLAR
HSK, 25 sözleşmeli büro personeli alacak
Tarla Bitkileri Arş. Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği İşçi Alım İlanı
Ağrı Et ve Balık Kurumu İşçi Alım İlanı
Darende Gökpınar Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
K.Maraş Büyükşehir Belediyesi İşçi Alım İlanı
TÜLOMSAŞ İşçi Alım İlanı
K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Ankara Polis Moral Eğitim Merkez Müd. Engelli İşçi Aım İlanı
K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam