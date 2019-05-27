Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde yaralanan asker şehit oldu
Bölgede 30 Nisan'da PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan ve Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yaşar Yıldırım'ın cenazesi, törenin ardından memleketi Mersin'e gönderildi
|27 Mayıs 2019 10:48
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Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde 30 Nisan'da PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan ve Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yaşar Yıldırım'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Mersin'e uğurlandı.
Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde şehit olan Yıldırım'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından Asri Mezarlık gasilhanesine getirildi.
Daha sonra şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracıyla konvoy eşliğinde 5. Zırhlı Tugay Komutanlığına götürüldü.
Yıldırım'ın naaşı, burada basına kapalı düzenlenen törenin ardından helikopterle memleketi Mersin'in Bozyazı ilçesine gönderildi.
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