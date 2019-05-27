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Okul bahçesinde drift kamerada

Direksiyon başında drift yapanlar trafikteki sürücülerin ve çevredeki yayaların hayatlarını tehlikeye atıyor. Antalya'da bir lisenin bahçesinde drift yapan ehliyetsiz öğrenciler çevrediker için tehlike oluşturdu. O anlar kameralara böyle yansıdı.
 27 Mayıs 2019 10:53
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Okul bahçesinde drift kamerada

Direksiyon başında drift yapanlar trafikteki sürücülerin ve çevredeki yayaların hayatlarını tehlikeye atıyor. Antalya'da bir lisenin bahçesinde drift yapan ehliyetsiz öğrenciler çevrediker için tehlike oluşturdu. O anlar kameralara böyle yansıdı.


Okul bahçesinde drift kamerada
NTV
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