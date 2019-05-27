Saç boyasında Lösemi riski var mı?
|27 Mayıs 2019 10:55
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Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Eser, NTV'de, akut lösemi hakkında merak edilen noktalara değindi.
Eser yaptığı açıklamada "Lösemi gelişimine yol açan pek çok risk faktörü mevcuttur. İyonize radyasyon, benzen ve bazı petrokimyasal ürünlerin riski arttırdığı uzun zamandır bilinmektedir. Herhangi bir kanser nedeniyle önceden radyoterapi veya kemoterapi uygulanan kişilerde de lösemi sıklığı artar. Bunlar dışında bazı virüsler (HTLV-1 virüsü, AİDS'e yol açan HIV gibi), sigara kullanımı ve sigara dumanına maruziyet, saç boyaları, bazı tarım ilaçları, endüstriyel kimyasal atıklar da lösemi riskini arttırabilecek faktörlerdir." dedi.
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