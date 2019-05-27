1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Genel Müdür tenor, müdür balet olunca, ortaya bu görüntü çıktı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürünün tenor, Ankara il müdürünün Balet olduğu sezon kapanış gala konseri
 27 Mayıs 2019 11:05
Yazdır
Genel Müdür tenor, müdür balet olunca, ortaya bu görüntü çıktı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, sezon kapanış galasında tenor oldu.

Ankara Müdürü Volkan Ersoy ise balet....

Orkestra şefi ise Naci Özgüç

Devlet Opera ve Balesinin sezon kapanış gala konserinde, iki bürokrat oyuncu olarak yer aldı.

İşte tenor Genel Müdür Murat Karahan ve balet Ankara il müdürü Volkan Ersoy'ın oynadığı, sezon kapanış gala konser
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bayram öncesinde 11 bin Suriyeli ülkesine geçti
27 Mayıs 2019 10:59		 Opera ve bale seyircisi arttı
27 Mayıs 2019 10:41
Akademisyen Ceren Damar'ın adı gençlik merkezinde yaşatılacak
27 Mayıs 2019 08:30		 Başkent'te 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
27 Mayıs 2019 07:11
Sıcaklık ülke genelinde artacak - Haritalı
27 Mayıs 2019 06:31		 Şehit babası kazada hayatını kaybetti
27 Mayıs 2019 02:50
Bakan Kasapoğlu, KYK yurdunda iftar yaptı
26 Mayıs 2019 23:37		 Erdoğan, Ceren Damar'ın babasını arayarak tekrar başsağlığı diledi
26 Mayıs 2019 23:34
Uzmanlar hız körlüğüne karşı uyardı!
26 Mayıs 2019 21:26		 Ölen eşinin hayalini gerçekleştiriyor
26 Mayıs 2019 21:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:25 - KDK 'Hayvan Hakları Çalıştayı' raporunu yayınladı11:22 - TDK'nin internet sitesinde 'bilgi yarışması' yoğunluğu11:10 - Uzmanlardan 'sahte güneş gözlüğü' uyarısı11:05 - Genel Müdür tenor, müdür balet olunca, ortaya bu görüntü çıktı10:59 - Bayram öncesinde 11 bin Suriyeli ülkesine geçti10:55 - Saç boyasında Lösemi riski var mı?10:48 - Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde yaralanan asker şehit oldu10:43 - Maskeli soyguncuyu gece bekçileri yakaladı10:41 - Opera ve bale seyircisi arttı10:40 - 'Türkiye'de bilimsel ve teknoloji temelli işlerde müthiş bir potansiyel var'
10:19 - Kızıl geyikler vurulmak için açık artırmayla satışa çıkartıldı10:16 - Doktora yapan araştırma görevlisi yeşil pasaport alamıyor10:16 - 500 maden sahası ihale edilecek10:14 - Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılıklarını arttırdı10:13 - Doğmamış 8 aylık bebek 'resmi nikah' kurbanı10:04 - Gram altın 251 lira seviyelerinde10:03 - Borsa, haftaya yükselişle başladı09:55 - MAK, 11 bin kişilik seçim anketi sonuçlarını açıkladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MAK, 11 bin kişilik seçim anketi sonuçlarını açıkladı
SGK'dan emeklilik ve sigortalılık işlemleri hakkında kapsamlı genelge
Danıştay'a göre memurların yüz kızartıcı davranışları
İHA'lar kurucusundan profesör Toprak'a sert cevap
Mansur Yavaş: İlçe belediye başkanları 'hayırlı olsun'a gelmediler
Bakan açıkladı: 6 zayıfla sınıf geçme olmayacak
MEB'den 2019 yılı merkezi sınav ve bursluluk sınavı açıklamaları
'2 büyük aile AK Parti'ye katıldı'
'Yeni askerlik' düzenlemesi yasalaşırsa sınırları kim koruyacak?
300 avukata sandık nöbeti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sepet 1
kavuşmak hayal oldu 2
yaş almasına rağmen karizmasını güzelliğini kaybetmeyenler 3
hoşgeldiniz 1
çimlere yayılmak 10
Yetinmek 2
aşk 6
affetmek 1
tunceli isminin dersim olarak değiştirilmek istenmesi 4
İlk anarşist manifesto 2
SON İLANLAR
HSK, 25 sözleşmeli büro personeli alacak
Tarla Bitkileri Arş. Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği İşçi Alım İlanı
Ağrı Et ve Balık Kurumu İşçi Alım İlanı
Darende Gökpınar Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
K.Maraş Büyükşehir Belediyesi İşçi Alım İlanı
TÜLOMSAŞ İşçi Alım İlanı
K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Ankara Polis Moral Eğitim Merkez Müd. Engelli İşçi Aım İlanı
K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam