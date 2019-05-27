Genel Müdür tenor, müdür balet olunca, ortaya bu görüntü çıktı
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürünün tenor, Ankara il müdürünün Balet olduğu sezon kapanış gala konseri
|27 Mayıs 2019 11:05
|Yazdır
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, sezon kapanış galasında tenor oldu.
Ankara Müdürü Volkan Ersoy ise balet....
Orkestra şefi ise Naci Özgüç
Devlet Opera ve Balesinin sezon kapanış gala konserinde, iki bürokrat oyuncu olarak yer aldı.
İşte tenor Genel Müdür Murat Karahan ve balet Ankara il müdürü Volkan Ersoy'ın oynadığı, sezon kapanış gala konser
Devlet Opera ve Balesi genel müdürü tenor olunca Ankara müdürü balet olunca sezon kapanış gala konserinde böylesi bir güzellik ortaya çıktı!Selva Erdener (@selvaerdener) 25 Mayıs 2019
Orkestra şefi Naci Özgüç
Tenor:Murat Karahan
Balet:Volkan Ersoy@devletoperabale @ozgucnaci @AnkaraDOB @muratkarahann @VolkanE30351818 pic.twitter.com/7FCWaEeqSj
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bayram öncesinde 11 bin Suriyeli ülkesine geçti
27 Mayıs 2019 10:59
|Opera ve bale seyircisi arttı
27 Mayıs 2019 10:41
|Akademisyen Ceren Damar'ın adı gençlik merkezinde yaşatılacak
27 Mayıs 2019 08:30
|Başkent'te 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
27 Mayıs 2019 07:11
|Sıcaklık ülke genelinde artacak - Haritalı
27 Mayıs 2019 06:31
|Şehit babası kazada hayatını kaybetti
27 Mayıs 2019 02:50
|Bakan Kasapoğlu, KYK yurdunda iftar yaptı
26 Mayıs 2019 23:37
|Erdoğan, Ceren Damar'ın babasını arayarak tekrar başsağlığı diledi
26 Mayıs 2019 23:34
|Uzmanlar hız körlüğüne karşı uyardı!
26 Mayıs 2019 21:26
|Ölen eşinin hayalini gerçekleştiriyor
26 Mayıs 2019 21:21