'İstanbul Finans Merkezi için Londra ve Ortadoğu'dan talep'
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan: "İstanbul Finans Merkezi için Orta Doğu ve Londra'dan ciddi talep var."
|27 Mayıs 2019 11:34
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