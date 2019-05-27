Müdürün darp ve hakaretini görmeyen belediye başkanını, Etik Kurulu gördü
|27 Mayıs 2019 11:34
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Bir belediyede yaşanan olayda müdür, sözleşmeli mühendise hem hakaret etmiş hem de darp etmiştir. (Not: Kamu Görevlileri Etik Kurulu bu belediyenin ismini kararda gizlemiştir.)
Mühendis, adli sürecin yanı sıra, belediye başkanına başvurarak, müdür hakkında, 657 sayılı Kanuna göre işlem yapılmasını istemesine rağmen, belediye başkanı soruşturma başlatmamıştır.
Bunun üzerine mühendis, Kamu Görevlileri Etik Kuruluna başvurmuştur.
Kurul yaptığı incelemede, Şubat 2019'da, belediye başkanının soruşturma başlatmamasının etik ihlali olduğuna karar vermiştir.
İŞTE ETİK KURULUN ŞUBAT 2019 TARİHLİ KARARI
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