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Müdürün darp ve hakaretini görmeyen belediye başkanını, Etik Kurulu gördü

Müdürü tarafından darp edilen bir mühendis, durumu belediye başkanına iletmesine rağmen müdür hakkında soruşturma açılmamıştır. Kamu Görevlileri Etik Kurulu, belediye başkanının etik ilkeleri ihlal ettiğine karar vermiştir.
 27 Mayıs 2019 11:34
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Müdürün darp ve hakaretini görmeyen belediye başkanını, Etik Kurulu gördü

Bir belediyede yaşanan olayda müdür, sözleşmeli mühendise hem hakaret etmiş hem de darp etmiştir. (Not: Kamu Görevlileri Etik Kurulu bu belediyenin ismini kararda gizlemiştir.)

Mühendis, adli sürecin yanı sıra, belediye başkanına başvurarak, müdür hakkında, 657 sayılı Kanuna göre işlem yapılmasını istemesine rağmen, belediye başkanı soruşturma başlatmamıştır.

Bunun üzerine mühendis, Kamu Görevlileri Etik Kuruluna başvurmuştur.

Kurul yaptığı incelemede, Şubat 2019'da, belediye başkanının soruşturma başlatmamasının etik ihlali olduğuna karar vermiştir.

İŞTE ETİK KURULUN ŞUBAT 2019 TARİHLİ KARARI
Memurlar.Net - Özel

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