Uyuşturucu operasyonunda 41 şüpheli gözaltına alındı
|27 Mayıs 2019 11:44
|Yazdır
Bursa'da kent merkezi ve Mustafakemalpaşa ilçesinde bin polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 41 zanlı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yaklaşık 3 ay önce başlatılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçti.
Polis Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şubesi ekiplerinin de desteğiyle kent merkezi ve Mustafakemalpaşa ilçesinde belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Havadan drone ile takip edilen, kapıların koçbaşlarıyla kırıldığı, narkotik dedektör köpeklerin de kullanıldığı aramalarda 650 gram sentetik uyuşturucu, 35 gram esrar, 120 uyuşturucu hap, bir ruhsatsız tabanca ile bir hassas terazi ele geçirildi.
Bin polisin katıldığı operasyonda gözaltına alınan 41 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Meslektaş kız arkadaşını öldüren polis: Önce o silah çekti
27 Mayıs 2019 13:33
|İstanbul'da 'araç hırsızlığı' azaldı
27 Mayıs 2019 13:25
|3 öğrencisini istismar eden öğretmene 45 yıl hapis
27 Mayıs 2019 12:30
|Sosyal medya dolandırıcılığına dikkat!
27 Mayıs 2019 11:39
|Okul bahçesinde drift kamerada
27 Mayıs 2019 10:53
|Doğmamış 8 aylık bebek 'resmi nikah' kurbanı
27 Mayıs 2019 10:13
|Siyanürlü katil cezaevinde 1 gün kalmış
27 Mayıs 2019 08:39
|Yerli otoda hedef 500 km menzil
27 Mayıs 2019 07:45
|İstanbul Fikirtepe'de yangında ölü sayısı 2'ye yükseldi
27 Mayıs 2019 07:35
|Bolu Dağı'nda otobüs kazası: 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
26 Mayıs 2019 21:49