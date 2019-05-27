Naci Ağbal: Program bütçe sistemine geçiyoruz
|27 Mayıs 2019 11:53
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Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, İstanbul'da düzenlenen UNDP toplantısı sonrası Bloomberg HT'den Ceren Dilekçi'nin sorularını yanıtladı.
Ağbal, 2020 yılında program bütçe sistemine geçileceğini söyledi.
Mevcut bütçe sisteminde paranın hangi amaçla harcandığının görülemediğini kaydeden Ağbal, konuya ilişkin şunları söyledi:
"Program bütçe, parayı nerede harcadığınızı değil, hangi amaçla harcadığınızı ortaya koyuyor. Ulaştırmaya mı, sağlığa mı, işsizlikle mücadeleyi mi harcıyorsunuz. Bütçede şeffaflık, hesap verilebilirlik artmış olacak. Meclis'te bütçenin gerçekte hangi amaçlarla kullanıldığı noktasında daha sağlıklı tartışmalar olacak. Devletin kamu kaynaklarını dağıtırken nelere öncelik verdiği ortaya çıkacak. Kamuoyunun bütçe hakkındaki bilgilenme düzeyi artacak. Bütçeyi sunarken hangi programlara ne kadar para harcadığımızı söyleyeceğiz."
Yaklaşık 65-70 civarında program, 250 civarında alt program üretildiğini bildiren Ağbal, "Bunlar tamamen uluslararası iyi uygulama örnekleriyle uyumlu ve bu program yapısını tüm kamu kurumlarıyla çalışarak bu noktaya getirdik. 2020 yılı bütçesini bu yapıyla sunmak istiyoruz. Kamu kaynaklarını kullanma noktasında verimliliği arttıracak, kaynakların daha doğru yerlere kanalize edilmesine yardımcı olacak" diye konuştu.
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