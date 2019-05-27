1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Sürü kamikaze'ler, İHA'lara entegre ediyliyor

 27 Mayıs 2019 11:56
Yazdır
'Sürü kamikaze'ler, İHA'lara entegre ediyliyor

Türkiye savunma sanayii ile gücüne güç katmaya devam ediyor. Sürü vurucu İHA sistemleri farklı konseptlerle milli İHA platformlarından atılabilecek.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı videolu paylaşımı ile İHA'dan bırakılan sürü vurucu İHA konsepti ile ilgili çalışmaların yapıldığını duyurdu.

Demir'in paylaştığı videoda, taarruzi Akıncı İHA'dan bırakılan Alpagu otonom taktik vurucu sabit kanatlı İHA sürüsünün düşman hedefini imha edişi simüle ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma

Sanayii Başkanı Demir, paylaşımında, "Milli İHA platformlarımızdan atılabilen sürü vurucu İHA sistemi ve farklı konseptler üzerine çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Taarruzi Akıncı İHA

Türkiye'ye insansız hava aracı teknolojilerinde sınıf atlatacak taarruzi İHA Akıncı, yoğun bir çalışmayla kısa sürede güvenlik güçlerinin kullanımına sunulacak. Akıncı sistemi, 40 bin feet irtifaya kadar çıkabiliyor, 24 saat havada kalabiliyor ve faydalı yük taşıma kapasitesi bin 350 kilograma kadar ulaşıyor.

Platform, 4,5 ton kalkış ağırlığına, 20 metre kanat açıklığına sahip olacak. Çift türbin motorlu tahrikle görev yapacak Akıncı, 900 kilogram harici, 450 kilogram dahili faydalı yük taşıyabilecek. Platform, milli uydular üzerinden kontrol edilebilecek. Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak. Akıncı, başta yerli mühimmatlar olmak üzere çeşitli mühimmat konfigürasyonlarıyla görev yapabilecek.

Kamikaze drone ALPAGU

Kamikaze dorone'lar, "Türkiye'nin gökyüzündeki askerleri" olarak nitelendiriliyor.

Sabit kanatlı kamikaze drone ALPAGU yaklaşık 2 yıl önce geliştirildi. Geçen sürede ürünler hem mühimmat hem de platform olarak daha güçlü hale getirildi.

Alpagu'lar sürü halinde çalıştırılabilecek yani birden fazla drone hedefe gönderilebilecek.

"Kamikaze drone"ların dizayn, sistem ve mühimmatları yerli imkanlarla geliştiriliyor.

Kaynak: TRT Haber

TRT
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Robotlarıyla yarışan genç mucitler ödüllerini aldı
25 Mayıs 2019 17:43		 Mona Lisa yapay zekayla konuşturuldu
25 Mayıs 2019 13:02
Tüdemsaş Avrupa ile yarışıyor
24 Mayıs 2019 14:38		 Hastanelerdeki uzun koridor sorununa çözüm: Hoverboard
24 Mayıs 2019 12:19
Huawei kendi işletim sistemi için tarih verdi
24 Mayıs 2019 09:41		 Türk cihazı dünyaya açıldı
24 Mayıs 2019 08:46
Varank: Yerli otomobilde 2019 sonunda bir prototip ortaya çıkacak
23 Mayıs 2019 16:51		 Türkiye'nin uzay temalı ilk eğitim merkezi açılışa hazırlanıyor
23 Mayıs 2019 12:57
Whatsapp reklam alacak
23 Mayıs 2019 12:36		 Google'sız Huawei'nin geleceği ne olacak?
22 Mayıs 2019 18:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:33 - Meslektaş kız arkadaşını öldüren polis: Önce o silah çekti13:30 - CHP'den YSK'ya mürekkep başvurusu13:27 - 'Kemal Kılıçdaoğlu'nun Kürtçe açıklamasını önemli buluyoruz'13:25 - İstanbul'da 'araç hırsızlığı' azaldı13:24 - Uzmanlara göre AP'deki Türkiye karşıtı olumsuz hava sürecek13:12 - Hasta çocukların yüzü 'sabır bebek' ile güldü13:08 - Türk astronomi fotoğrafçısının muhteşem karesi 'NASA' seçkisinde13:05 - Eski Danıştay üyesine 10 yıl hapis cezası12:57 - 'Göbeklitepe Türkiye'nin tanıtım yüzlerinden biri olacak'12:56 - Iğdır'da yaralanan asker tedavi için Erzurum'a getirildi
12:55 - Sit alanında kaçak kazı yaparken yakalandılar12:51 - 'O zaman vatandaşımız bize 'Benim bir oyumu korumaktan acizsin' der'12:49 - Fabrika gibi lisenin milyonluk cirosu12:47 - Silahlı kavgada saçmaların isabet ettiği esnaf öldü12:46 - Çeyrek altın ne kadar?12:41 - Kanser hastalarına yeni umut! Türk doktordan devrim gibi buluş12:34 - Annesini öldüren sanık: Annem istediğimiz gibi davranmazdı12:30 - 3 öğrencisini istismar eden öğretmene 45 yıl hapis
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MAK, 11 bin kişilik seçim anketi sonuçlarını açıkladı
Danıştay'a göre memurların yüz kızartıcı davranışları
SGK'dan emeklilik ve sigortalılık işlemleri hakkında kapsamlı genelge
Mansur Yavaş: İlçe belediye başkanları 'hayırlı olsun'a gelmediler
İHA'lar kurucusundan profesör Toprak'a sert cevap
Bakan açıkladı: 6 zayıfla sınıf geçme olmayacak
MEB'den 2019 yılı merkezi sınav ve bursluluk sınavı açıklamaları
'2 büyük aile AK Parti'ye katıldı'
'Yeni askerlik' düzenlemesi yasalaşırsa sınırları kim koruyacak?
300 avukata sandık nöbeti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tunceli isminin dersim olarak değiştirilmek istenmesi 4
adnan menderes 2
aydın olabilmek 1
eğitim sistemi 6
sözlüğe babalarının malıymış gibi davrananlar 2
1 tl 1
zorunda olmak 4
öğrenilmiş çaresizlik 4
Nçs 5
hoşgeldiniz 1
SON İLANLAR
HSK, 25 sözleşmeli büro personeli alacak
Tarla Bitkileri Arş. Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği İşçi Alım İlanı
Ağrı Et ve Balık Kurumu İşçi Alım İlanı
Darende Gökpınar Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
K.Maraş Büyükşehir Belediyesi İşçi Alım İlanı
TÜLOMSAŞ İşçi Alım İlanı
K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Ankara Polis Moral Eğitim Merkez Müd. Engelli İşçi Aım İlanı
K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam