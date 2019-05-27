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İl Seçim Kurulu İstanbul'da kesin aday listesini açıkladı

İstanbul seçimleri için il Seçim Kurulu 23 Haziran seçimleri için kesin aday listesini açıkladı
 27 Mayıs 2019 12:01
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İl Seçim Kurulu İstanbul'da kesin aday listesini açıkladı

İstanbul İl Seçim Kurulu, 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul seçiminde yer alacak kesin aday listesini açıkladı.

Seçimde AK Parti, CHP, Saadet Partisi ve Vatan Partisi dışında 17 bağımsız aday yarışacak.

Seçimde AK Parti'li Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, CHP'li Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi adayı Mustafa İlker Yücel yarışacak. Bu isimlerin yer aldığı oy pusulalarının basımına da başlandı.
Memurlar.Net
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