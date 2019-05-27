İl Seçim Kurulu İstanbul'da kesin aday listesini açıkladı
İstanbul seçimleri için il Seçim Kurulu 23 Haziran seçimleri için kesin aday listesini açıkladı
|27 Mayıs 2019 12:01
|Yazdır
İstanbul İl Seçim Kurulu, 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul seçiminde yer alacak kesin aday listesini açıkladı.
Seçimde AK Parti, CHP, Saadet Partisi ve Vatan Partisi dışında 17 bağımsız aday yarışacak.
Seçimde AK Parti'li Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, CHP'li Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi adayı Mustafa İlker Yücel yarışacak. Bu isimlerin yer aldığı oy pusulalarının basımına da başlandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|CHP'den YSK'ya mürekkep başvurusu
27 Mayıs 2019 13:30
|'Kemal Kılıçdaoğlu'nun Kürtçe açıklamasını önemli buluyoruz'
27 Mayıs 2019 13:27
|Uzmanlara göre AP'deki Türkiye karşıtı olumsuz hava sürecek
27 Mayıs 2019 13:24
|Oktay'dan Diriliş Ertuğrul setine ziyaret
27 Mayıs 2019 12:29
|MAK, 11 bin kişilik seçim anketi sonuçlarını açıkladı
27 Mayıs 2019 09:55
|Mansur Yavaş: İlçe belediye başkanları 'hayırlı olsun'a gelmediler
27 Mayıs 2019 08:18
|'2 büyük aile AK Parti'ye katıldı'
27 Mayıs 2019 08:10
|Rum basını: Akdeniz'e ikinci sondaj gemisini de gönderecek
27 Mayıs 2019 07:50
|Eren Erdem'in, MİT'i hedef alan twet'leri için iddianame
27 Mayıs 2019 07:32
|TBMM'ye tartışılacak teklif: Pitbull'lar sokağa çıkabilmeli!
27 Mayıs 2019 07:20