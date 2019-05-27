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Bekir Bozdağ: İstanbul, dünyanın gözünün olduğu bir şehir

AK Patili yöneticiler, konuk oldukları Bağcılar Belediyesi gönül sofrasında vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. 4 bin kişilik topluluğa hitap eden eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,"İstanbul, dünyanın gözünün olduğu bir şehir. Çünkü yenemedikleri Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarını İstanbullular vasıtasıyla devre dışı bırakabilir miyiz diye büyük bir beklenti içerisindeler"dedi
 27 Mayıs 2019 12:11
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Bekir Bozdağ: İstanbul, dünyanın gözünün olduğu bir şehir

AK Patili yöneticiler, konuk oldukları Bağcılar Belediyesi gönül sofrasında vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. 4 bin kişilik topluluğa hitap eden eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,"İstanbul, dünyanın gözünün olduğu bir şehir. Çünkü yenemedikleri Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarını İstanbullular vasıtasıyla devre dışı bırakabilir miyiz diye büyük bir beklenti içerisindeler"dedi.

"İstanbul, dünyanın gözünün olduğu bir şehir. Emin olun Trump da Merkel de dünyanın hangi lideri hangi ülkesi olursa olsun gözü İstanbul'da. Çünkü yenemedikleri Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarını İstanbullular vasıtasıyla devre dışı bırakabilir miyiz diye büyük bir beklenti içerisindeler.

Bağcılar Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 24.'cüsünü düzenlediği gönül sofralarını Hürriyet Mahallesi'nde kurdu. Menderes Caddesi üzerinde kurulan iftar sofralarına mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Bağcılar Belediyesi görevlilerince hazırlanan masalar saatler öncesinden doldu. Bu vesileyle yan yana oturan vatandaşlar, dostluk ve komşuluk ilişkilerini de pekiştirdi.

4 bin kişinin ağırlandığı gönül sofrasına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ile eski Adalet Bakanı Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ' da katıldı.

Davetlilerin Ramazan ayını tebrik eden Kandemir, yaptığı konuşmada yaklaşan seçimlere vurgu yaparak şunları söyledi: "Bu kent bize Peygamber efendimizin müjdelediği kutlu bir şehir. İstiyoruz ki, gönlümüzden geçiyor ki bu şehir tam emanete layık bir şekilde yönetiliyor olsun. Çeyrek asır önce liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile başlayan hikayenin devam etmesini arzu ediyoruz. Biz inanıyoruz ki Bağcılar, lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın başını önüne eğdirmez, bugüne kadar hiç eğdirmedi ve 23 Haziran'da da yine eğdirmeyecek."

"Dünyanın hangi lideri hangi ülkesi olursa olsun gözü İstanbul'da"

Eski Adalet Bakanı Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ise, "İstanbul, dünyanın gözünün olduğu bir şehir. Herkes burayı takip ediyor. Emin olun Trump da Merkel de dünyanın hangi lideri hangi ülkesi olursa olsun gözü İstanbul'da. Çünkü yenemedikleri Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarını İstanbullular vasıtasıyla devre dışı bırakabilir miyiz diye büyük bir beklenti içerisindeler. Allah'ın izniyle İstanbul, Bağcılar, Hürriyet Mahallesi bu kadroya hep sahip çıktı. İnanıyorum ki 23 Haziran'da daha güzel sahip çıkacak ve Türkiye'nin önünü yeniden daha güçlü bir şekilde açacağız" diye konuştu.

Her seçimde kendilerine verilen destekten dolayı teşekkür eden Çağırıcı da "İnşallah en güzel neticeyi 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde almayı da temenni ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından mahalle sakinlerinin arasına oturup Kur'an-ı Kerim tilavetini dinleyen AK Partili yöneticiler, ezan sesiyle birlikte oruçlarını açtı. İftardan sonra ise Bozdağ, Ramazan etkinliklerinin yapıldığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'na gitti. Alanda kurulan stantları gezen Bozdağ ve Çağırıcı'ya eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da eşlik etti.

AK Partili isimler, ziyaret ettikleri dernek stantlarında vatandaşlarla sohbet edip hem çalışmalar hakkında bilgi aldı hem de istek ve sıkıntılarını dinledi. Dernekte bulunan temsilciler misafirlerine yöresel yiyeceklerinden de ikram etti. Bozdağ ve Sarıeroğlu, isteyenlerle günün anısına bol bol fotoğraf çekildi. Ziyarette AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk de misafirleri yalnız bırakmadı.
İhlas Haber Ajansı
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