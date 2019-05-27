3 öğrencisini istismar eden öğretmene 45 yıl hapis
Adana'da 3 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sınıf öğretmeni 45 yıl hapis cezasına mahkum edildi
|27 Mayıs 2019 12:30
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Adana'da 3 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sınıf öğretmeni 45 yıl hapis cezasına mahkum edildi.
Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya önceki celse tahliye edilen sanık sınıf öğretmeni M.T. ile taraf avukatları katıldı.
Esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayan savcı, sanığın iki öğrencisine yönelik cinsel istismar suçundan cezalandırılarak tutuklanmasını talep etti.
Sanık M.T. ise hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, iftira atıldığını öne sürdü.
Mahkeme heyeti, M.T'yi iki kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 45 yıl hapis cezasına mahkum ederek tutuklanmasına karar verdi.
Sanık, diğer kız öğrenciye yönelik cinsel istismar suçlamasından beraat etti.
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