1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Annesini öldüren sanık: Annem istediğimiz gibi davranmazdı

Annesini 40 yerinden bıçaklayarak öldüren sanık: "Annem istediğimiz gibi davranmazdı"
 27 Mayıs 2019 12:34
Yazdır
Annesini öldüren sanık: Annem istediğimiz gibi davranmazdı

Kayseri'de 72 yaşındaki annesini 40 yerinden bıçaklayıp boğazını keserek öldüren ve mahkemece müebbet hapis cezası alan tutuklu sanığa verilen kararı, akıl sağlığı raporunda eksiklik olduğu gerekçesiyle Yargıtay bozdu. Yeniden yargılanan sanık, "Annemi öldürdüm, cinayetten yatıyorum. Annem istediğimiz gibi davranmazdı, yaptığımız her işe karşı çıkıyordu" dedi.

4 Ekim 2017'de Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda daha önce psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen 41 yaşındaki H.G., 72 yaşındaki annesi G.G. ile tartıştı. Tartışmada H.G. kendisine 'İş bul' diyen annesini çakı bıçağı ile 40 yerinden bıçakladıktan sonra boğazını keserek öldürdü. Olay sonrasında H.G., 155'i arayarak annesini öldürdüğünü söyledi. 155'in yönlendirdiği polis ekipleri, annesini öldüren H.G.'yi gözaltına aldı. H.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 72 yaşında hayatını kaybeden G.G.'nin cesedi ise yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Raporu eksik bulan Yargıtay kararı bozdu

18 Temmuz 2018'de 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan tutuklu sanık H.G.'nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor gelmiş, raporda ceza ehliyetinin tam olduğu belirtilmişti. Mahkeme, tutuklu sanık H.G.'ye 'üstsoydan yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası vermişti. Temyize giden dosyada Yargıtay Ceza Dairesi, bu dosyada alınan akıl sağlığı raporunda eksikler bularak, bir üst kuruldan Adli Tıp raporu alınması kanaatiyle yerel mahkemenin kararını bozdu.

Aile Bakanlığı avukatı da katıldı

Yerel mahkemeye yeniden gönderilen dosya kapsamında Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık H.G. ile avukatı hazır bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da duruşmaya müdahil oldu. Mahkemece Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasına karar verildi.

"Annemi öldürdüm, cinayetten yatıyorum"

'Üstsoydan yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan tutuklu yargılanan sanık 41 yaşındaki H.G. mahkemeye mektup verdi. Mahkeme başkanının "Neden cezaevinde olduğunu biliyor musun?" sorusu üzerine sanık H.G., "Biliyorum. Annemi öldürdüm, cinayetten yatıyorum. İlaçlarımı hala kullanıyorum. Annem istediğimiz gibi davranmazdı, yaptığımız her işe karşı çıkıyordu. Babamı çok severdim" diyerek soğukkanlı bir savunma yaptı.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararda sanık hakkında İstanbul Adli Tıp İhtisas Kurumu'ndan gelecek olan raporun beklenilmesine, sanık H.G.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı Eylül ayına erteledi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Göbeklitepe Türkiye'nin tanıtım yüzlerinden biri olacak'
27 Mayıs 2019 12:57		 Iğdır'da yaralanan asker tedavi için Erzurum'a getirildi
27 Mayıs 2019 12:56
Sit alanında kaçak kazı yaparken yakalandılar
27 Mayıs 2019 12:55		 'O zaman vatandaşımız bize 'Benim bir oyumu korumaktan acizsin' der'
27 Mayıs 2019 12:51
Fabrika gibi lisenin milyonluk cirosu
27 Mayıs 2019 12:49		 Silahlı kavgada saçmaların isabet ettiği esnaf öldü
27 Mayıs 2019 12:47
3 öğrencisini istismar eden öğretmene 45 yıl hapis
27 Mayıs 2019 12:30		 Bakanlar işçilerle fabrikada sahur yaptı
27 Mayıs 2019 12:18
Adana'da FETÖ sanıklarına 10 yıla kadar hapis istemi
27 Mayıs 2019 12:14		 Bekir Bozdağ: İstanbul, dünyanın gözünün olduğu bir şehir
27 Mayıs 2019 12:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:33 - Meslektaş kız arkadaşını öldüren polis: Önce o silah çekti13:30 - CHP'den YSK'ya mürekkep başvurusu13:27 - 'Kemal Kılıçdaoğlu'nun Kürtçe açıklamasını önemli buluyoruz'13:25 - İstanbul'da 'araç hırsızlığı' azaldı13:24 - Uzmanlara göre AP'deki Türkiye karşıtı olumsuz hava sürecek13:12 - Hasta çocukların yüzü 'sabır bebek' ile güldü13:08 - Türk astronomi fotoğrafçısının muhteşem karesi 'NASA' seçkisinde13:05 - Eski Danıştay üyesine 10 yıl hapis cezası12:57 - 'Göbeklitepe Türkiye'nin tanıtım yüzlerinden biri olacak'12:56 - Iğdır'da yaralanan asker tedavi için Erzurum'a getirildi
12:55 - Sit alanında kaçak kazı yaparken yakalandılar12:51 - 'O zaman vatandaşımız bize 'Benim bir oyumu korumaktan acizsin' der'12:49 - Fabrika gibi lisenin milyonluk cirosu12:47 - Silahlı kavgada saçmaların isabet ettiği esnaf öldü12:46 - Çeyrek altın ne kadar?12:41 - Kanser hastalarına yeni umut! Türk doktordan devrim gibi buluş12:34 - Annesini öldüren sanık: Annem istediğimiz gibi davranmazdı12:30 - 3 öğrencisini istismar eden öğretmene 45 yıl hapis
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MAK, 11 bin kişilik seçim anketi sonuçlarını açıkladı
Danıştay'a göre memurların yüz kızartıcı davranışları
SGK'dan emeklilik ve sigortalılık işlemleri hakkında kapsamlı genelge
Mansur Yavaş: İlçe belediye başkanları 'hayırlı olsun'a gelmediler
İHA'lar kurucusundan profesör Toprak'a sert cevap
Bakan açıkladı: 6 zayıfla sınıf geçme olmayacak
MEB'den 2019 yılı merkezi sınav ve bursluluk sınavı açıklamaları
'2 büyük aile AK Parti'ye katıldı'
'Yeni askerlik' düzenlemesi yasalaşırsa sınırları kim koruyacak?
300 avukata sandık nöbeti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
normopati 1
ayakların geri geri gitmesi 2
şu an çalan şarkı 3
sıranın kendisine gelmesini beklemek 2
ikilemde kalmak 2
hayal kırıklığı 1
Memurlar.Net 1
kim jong un 2
düşlerde sevdim seni 1
adnan menderes 2
SON İLANLAR
HSK, 25 sözleşmeli büro personeli alacak
Tarla Bitkileri Arş. Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği İşçi Alım İlanı
Ağrı Et ve Balık Kurumu İşçi Alım İlanı
Darende Gökpınar Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
K.Maraş Büyükşehir Belediyesi İşçi Alım İlanı
TÜLOMSAŞ İşçi Alım İlanı
K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Ankara Polis Moral Eğitim Merkez Müd. Engelli İşçi Aım İlanı
K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam