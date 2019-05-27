1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kanser hastalarına yeni umut! Türk doktordan devrim gibi buluş

İstanbul'da bir özel bir üniversite hastanesinin laboratuvarlarında geliştirilen aşı kanser hastaları için büyük bir umut oldu. "Gliomir-Beyin Kanseri Aşı Tedavisi" adı verilen tedavi yöntemiyle hastadan alınan hücrelerin laboratuvar ortamında tümörlü hücreyi tanıması sağlanacak ve tedavi gerçekleştirilecek. Sağlık bakanlığı tarafından 3 hastada uygulanmasına izin verilen aşı, iyi sonuç verirse Türkiye'de ve tüm dünyada uygulanmaya başlanacak.
 27 Mayıs 2019 12:41
Yazdır
Kanser hastalarına yeni umut! Türk doktordan devrim gibi buluş

İstanbul'da özel bir üniversitede Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Serdar Baki Albayrak'ın tasarlayıcısı ve yürütücüsü olduğu "Gliomir-Beyin Kanseri Aşı Tedavisi" klinik çalışması kanser hastaları için yeni bir umut ışığı oldu.

Halihazırda kötü seyirli beyin kanseri türleri olan Glioblastoma Multiforme ve Anaplastik Astrositim türlerinde klasik tedavi yöntemleri olan kemoterapi ve bazı moleküler tedaviler uygulanırken Prof. Dr. Serdar Baki Albayrak ve ekibinin geliştirdiği Gliomir tedavisi için yeni bir tedavi yöntemi geliştirdi.

Geliştirilen tedavi yöntemiyle; hastanın damarlarından alınacak olan ayrıştırılmış savunma hücreleri olan "natural killer" laboratuvar ortamında hastadan ameliyatla alınan tümör hücreleri ile karşılaştırılarak eğitilecek ve savunma hücrelerine bu sayede bağışıklık kazandırılacak. Tedavi sürecinde daha sonra bağışıklık kazanan bu hücreler yeniden hastanın vücuduna verilecek. Normal şartlar da insan vücudunda da bu hücreler karşılaşmakta ancak tümör hücreleri bu savunma hücrelerinden kaçabilme özelliğine sahip olduğu için savunma hücreleri tümör hücrelerini yok edememekte.

Gliomir tedavisi dünyada bu prensiple üretilen ilk hücresel tedavi Sağlık Bakanlığı tarafından 3 hastada uygulanmasına izin verildi. Bu tedavi sisteminin başarılı olması halinde ise bu yöntem Türkiye'de ve dünya da diğer birçok kanser tedavisinde de uygulanabilecek. Bu aşının geliştirilmesi konusunda birçok araştırma da yapan "Innoway RG" grubunda birçok bilim insanı da görev yapıyor.

TEDAVİ YÖNTEMİ BAŞARILI OLURSA TÜM KANSER TÜRLERİNDE UYGULANABİLECEK

Araştırmanın tasarlayıcısı ve yürütücüsü olan Prof. Dr. Serdar Baki Albayrak geliştirdikleri yöntemin dünyada bir ilk olduğunu ve başarılı olması durumunda diğer kanser türlerinde de uygulanabileceğini belirterek "Beyin tümörleri üzerinde çalışıyor ve ameliyatlar yapıyorum bunların ve bu tümörlerin yaklaşık 4'te 1'i kanser özelliği taşıyor. Bu tümörlerin cerrahi sonrasında radyoterapi ve kemoterapi yöntemiyle tamamen ortadan kaldırılmak mümkün olmuyor. Yıllardır üzerinde çalıştığım beyin tümörleriyle ilgili bir klinik araştırma yaptık ve kanser aşısı olarak da tanımladığımız Gliomir yöntemini geliştirdik. Sağlık Bakanlığının izniyle bunu 3 hastada deneyeceğiz. Elde edilecek başarı durumuna göre de bunu daha fazla hastada uygulama şansı bulacağız. Belki de bu aynı prensiple pek çok kanser için de bu tedavi uygulanabilecek. Tedavi de ana prensibimiz ameliyatla elde ettiğimiz beyin tümörü hücrelerini hastanın kendi savunma hücreleriyle laboratuvar ortamında bir araya getireceğiz ve vücudun kendi hücrelerini kanser hücreleriyle bağışık hale getireceğiz. Bu hücreleri daha sonra çoğaltarak hastaya geri vereceğiz. Şu anda beyin kanserlerinde iki tip çok ölümcül ortalama yaşam süreleri çok kısa. Umarım bu tedavimiz yaşam süresi üzerin de olumlu bir etki oluşturur ve tedaviye neden olur. Eğer başarı elde edersek diğer kanser türlerinde de uygulanabilir. Bu çalışmada ki metodoloji dünya da ilk defa denendi" dedi.


Türk doktordan devrim gibi buluş
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Saç boyasında Lösemi riski var mı?
27 Mayıs 2019 10:55		 'Yüksek doz D vitamini kanser riskini azaltmıyor'
05 Mayıs 2019 21:53
Tırnaklardaki koyu renk çizgiler hastalık habercisi
17 Nisan 2019 11:16		 Kanserin DNA'daki parmak izini arıyorlar
14 Nisan 2019 20:16
Kanser taramasıyla erken teşhis
01 Nisan 2019 23:38		 'Meme kanseri öldürücü kanser tipi olmaktan çıktı'
30 Mart 2019 22:58
Kaynar çay içmenin büyük zararı!
21 Mart 2019 13:48		 Kanser teşhisinde yeni yönteme Türk imzası
15 Mart 2019 11:30
Kanser neden bu kadar arttı?
20 Şubat 2019 22:56		 Çocukluk çaığı kanserinde şifre çözüldü tedavi umudu arttı
16 Şubat 2019 07:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:33 - Meslektaş kız arkadaşını öldüren polis: Önce o silah çekti13:30 - CHP'den YSK'ya mürekkep başvurusu13:27 - 'Kemal Kılıçdaoğlu'nun Kürtçe açıklamasını önemli buluyoruz'13:25 - İstanbul'da 'araç hırsızlığı' azaldı13:24 - Uzmanlara göre AP'deki Türkiye karşıtı olumsuz hava sürecek13:12 - Hasta çocukların yüzü 'sabır bebek' ile güldü13:08 - Türk astronomi fotoğrafçısının muhteşem karesi 'NASA' seçkisinde13:05 - Eski Danıştay üyesine 10 yıl hapis cezası12:57 - 'Göbeklitepe Türkiye'nin tanıtım yüzlerinden biri olacak'12:56 - Iğdır'da yaralanan asker tedavi için Erzurum'a getirildi
12:55 - Sit alanında kaçak kazı yaparken yakalandılar12:51 - 'O zaman vatandaşımız bize 'Benim bir oyumu korumaktan acizsin' der'12:49 - Fabrika gibi lisenin milyonluk cirosu12:47 - Silahlı kavgada saçmaların isabet ettiği esnaf öldü12:46 - Çeyrek altın ne kadar?12:41 - Kanser hastalarına yeni umut! Türk doktordan devrim gibi buluş12:34 - Annesini öldüren sanık: Annem istediğimiz gibi davranmazdı12:30 - 3 öğrencisini istismar eden öğretmene 45 yıl hapis
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MAK, 11 bin kişilik seçim anketi sonuçlarını açıkladı
Danıştay'a göre memurların yüz kızartıcı davranışları
SGK'dan emeklilik ve sigortalılık işlemleri hakkında kapsamlı genelge
Mansur Yavaş: İlçe belediye başkanları 'hayırlı olsun'a gelmediler
İHA'lar kurucusundan profesör Toprak'a sert cevap
Bakan açıkladı: 6 zayıfla sınıf geçme olmayacak
MEB'den 2019 yılı merkezi sınav ve bursluluk sınavı açıklamaları
'2 büyük aile AK Parti'ye katıldı'
'Yeni askerlik' düzenlemesi yasalaşırsa sınırları kim koruyacak?
300 avukata sandık nöbeti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ikilemde kalmak 2
kral fm 2
En sık söylenen yalanlar 3
işe yürüyerek gelmek 5
alışkanlık 2
aşk 6
Nomofobi 2
TFF 2
Nçs 5
yaş almasına rağmen karizmasını güzelliğini kaybetmeyenler 4
SON İLANLAR
HSK, 25 sözleşmeli büro personeli alacak
Tarla Bitkileri Arş. Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği İşçi Alım İlanı
Ağrı Et ve Balık Kurumu İşçi Alım İlanı
Darende Gökpınar Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
K.Maraş Büyükşehir Belediyesi İşçi Alım İlanı
TÜLOMSAŞ İşçi Alım İlanı
K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Ankara Polis Moral Eğitim Merkez Müd. Engelli İşçi Aım İlanı
K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam