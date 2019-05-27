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Hasta çocukların yüzü 'sabır bebek' ile güldü

Konya'da bir grup lise öğrencisi, öğretmenlerinin yardımıyla öğrendikleri "amigurumi" tekniğiyle ördükleri bebekleri, hastanede tedavi gören çocuklara ulaştırdı
 27 Mayıs 2019 13:12
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Hasta çocukların yüzü 'sabır bebek' ile güldü

Konya'da bir grup lise öğrencisi, öğretmenlerinin yardımıyla öğrendikleri "amigurumi" tekniğiyle ördükleri ve "sabır bebek" adını verdikleri oyuncakları, hastanede tedavi gören çocuklara hediye etti.

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim gören yaklaşık 15 öğrenci, çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle hastanede tedavisi devam eden çocukları mutlu etmek için harekete geçti.

Öğrenciler, okul müdürü ile öğretmenlerinden destek alarak, hasta çocuklar için organik iplerden, yıkanabilir "amigurumi" bebekler örmeye karar verdi.

Sağlık hizmetleri öğretmeni Mihriban Eser'in öncülüğünde, oyuncakları örmeyi öğrenen öğrenciler, bunlara "sabır bebek" ismini verdi.

Hastanede ziyaret ettikleri çocuklara önce mini konser veren öğrenciler, ardından ördükleri bebekleri dağıtarak onların yüzünü güldürdü.

- Bebekleri ders aralarında ördüler

Okul müdürü Zafer Sonel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin öğle araları ve boş zamanlarında yaklaşık 65 bebek ördüğünü söyledi.

Bebeklerin Beyhekim Devlet Hastanesinde yatan hasta çocuklara hediye edildiğini belirten Sonel, "Bebekleri hasta yatağında yatan çocuklara verdiklerinde hem onların hem de öğrencilerimizin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Proje kapsamında öğrencilerin birçok erdem kazandığını dile getiren Sonel, "Öğrencilerimiz sabırlı olmayı ve üretmeyi öğrenerek paylaşmanın tadına vardı." ifadesini kullandı.

- "Uzun uğraşlarımıza değdiğini fark ettik"

Sağlık Hizmetleri Bölümü'nde okuyan 11. sınıf öğrencisi Akkız Sarıgül ise ördükleri "sabır bebekleri" hediye ederek hasta çocukları mutlu etmek istediklerini anlattı.

Sarıgül, "Öğretmenlerimiz bize hem örgü örmeyi hem de bebekleri örerken sabretmeyi öğretti. Proje sayesinde ekip çalışmasını ve yardımseverliği de öğrendik. Bebekleri hediye ettiğimiz hasta çocukların yüzündeki o kocaman gülümseme ve gözlerindeki parıltıdan çok etkilendik. Uzun uğraşlarımıza değdiğini fark ettik." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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