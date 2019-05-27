İstanbul'da 'araç hırsızlığı' azaldı
|27 Mayıs 2019 13:25
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, başarılı operasyon ve denetimler sonucunda, yılın ilk 4 ayında "araç hırsızlığı"nda geçen yıla göre azalma olduğunu bildirdi.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimizdeki başarılı operasyon ve denetimler sonucunda, 2019 yılının ilk 4 ayında 'araç hırsızlığı' olayları, 2018 yılının aynı dönemine kıyasla polis sorumluluk bölgesinde yüzde 28, jandarma sorumluluk bölgesinde yüzde 37 azaldı." ifadesini kullandı.
Paylaşımda rakamlara yer veren Yerlikaya, polis sorumluluk bölgesinde 2018'in ilk dört ayında araç hırsızlığı olayı bin 248 iken 2019'da 887'e gerileyerek yüzde 28 azaldığını kaydetti.
Jandarma sorumluluk bölgesinde ise 2018'in ilk 4 ayında 8 olan araç hırsızlığının 2019'un aynı döneminde 5'e düştüğünü açıklayan Vali Yerlikaya, buradaki düşüşün de yüzde 37 olduğunu ifade etti.
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