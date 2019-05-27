1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CHP'den YSK'ya mürekkep başvurusu

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) tercih" veya "evet" yazılı mühürlerde siyah yerine kırmızı renk veya siyah dışında fark edilebilecek başka bir renkte mürekkep kullanılması için başvurdu
 27 Mayıs 2019 13:30
Yazdır
CHP'den YSK'ya mürekkep başvurusu

CHP'li Tanal, 23 Haziran İstanbul seçimlerinden itibaren "tercih" veya "evet" yazılı mühürlerde siyah yerine kırmızı renk veya siyah dışında fark edilebilecek başka bir renkte mürekkep kullanılması için YSK'ya başvurdu. Tanal başvuruya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Seçmenin seçme kararını yansıtan oy pusulalarında parti amblemleri ile isimleri, mührün vurulduğu yuvarlak alan, aday isimleri ve alanları ayıran çizgiler siyah renkle basılıyor. "Evet" veya "tercih" yazılı mühürlerde kullanılan mürekkep de siyah olunca, bu durum oy sayımı sırasında hatalı sayım yapılmasına yol açabiliyor"ifadelerine yer verdi..

CHP'li Tanal, YSK'ya sunduğu dilekçede, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Türkiye genelinde bir milyon 908 bin 467, İstanbul'da 319 bin 540 geçersiz oy kullanıldığını hatırlatırken, bu geçersiz oyların büyük bir çoğunluğunun mühür kullanımı ve mühürde kullanılan mürekkebin fark edilememesi nedeniyle geçersiz sayılan oylar olduğunu iddia etti. Tanal ayrıca, İstanbul için yeniden yapılan sayımlarda hemen her parti lehine geçerli sayılması gerekirken sandık kurulunun dikkatinden kaçarak geçersiz sayılan oyların tespit edildiğini ileri sürdü.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Türkiye'de iktidarın kaynağı millet iradesidir'
27 Mayıs 2019 15:32		 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 27 Mayıs paylaşımı
27 Mayıs 2019 15:27
'Seçim sürecini riske atmayacak şekilde tüm tedbirleri aldık'
27 Mayıs 2019 15:12		 'Yazıcıoğlu'nun ölümü ile ilgili mücadelemiz sonuna kadar sürecek'
27 Mayıs 2019 15:09
Abdulkadir Aksu, Bankanın yönetim kurulu başkanı oldu
27 Mayıs 2019 14:30		 'Yakın zamanda İstanbul'a ilişkin eylem planımızı açıklayacağız'
27 Mayıs 2019 14:27
Mikrofon açık kalınca, Oğuz Haksever'in gafı ortaya çıktı
27 Mayıs 2019 14:24		 HDP'den Kılıçdaoğlu'nun Kürtçe açıklamasına destek
27 Mayıs 2019 13:27
Uzmanlara göre AP'deki Türkiye karşıtı olumsuz hava sürecek
27 Mayıs 2019 13:24		 Süleyman Soylu'dan S-400 açıklaması
27 Mayıs 2019 12:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:40 - Şanlıurfa'da DEAŞ'e üyelikten 9 tutuklama15:32 - 'Türkiye'de iktidarın kaynağı millet iradesidir'15:31 - Firari FETÖ'cülerin saklandığı evlere yapılan operasyonda 6 tutuklama15:27 - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 27 Mayıs paylaşımı15:19 - Bin öğrenci 'zorbalığa' karşı aynı anda şarkı söyledi15:12 - 'Seçim sürecini riske atmayacak şekilde tüm tedbirleri aldık'15:09 - 'Yazıcıoğlu'nun ölümü ile ilgili mücadelemiz sonuna kadar sürecek'14:58 - Ağır ceza avukatı'ndan 40 gündür haber alınamıyor14:48 - Liselilerden konuşup yürüyebilen robot: Paşa14:44 - Zonguldak'ta 1 sanığa FETÖ'den hapis
14:37 - Üvey baba dayağı öldürmüş14:30 - Abdulkadir Aksu, Bankanın yönetim kurulu başkanı oldu14:30 - Hazro'da intikam pususu: Muhtar ve babası öldü14:27 - 'Yakın zamanda İstanbul'a ilişkin eylem planımızı açıklayacağız'14:24 - Elinin hamuruyla ekmeğini 'taş fırın'dan çıkarıyor14:24 - Mikrofon açık kalınca, Oğuz Haksever'in gafı ortaya çıktı14:22 - Zonguldak'taki FETÖ davasında 1 tahliye14:18 - Okul bahçesinde drift kamerada
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MAK, 11 bin kişilik seçim anketi sonuçlarını açıkladı
Danıştay'a göre memurların yüz kızartıcı davranışları
SGK'dan emeklilik ve sigortalılık işlemleri hakkında kapsamlı genelge
Mansur Yavaş: İlçe belediye başkanları 'hayırlı olsun'a gelmediler
İHA'lar kurucusundan profesör Toprak'a sert cevap
Bakan açıkladı: 6 zayıfla sınıf geçme olmayacak
Abdulkadir Aksu, Bankanın yönetim kurulu başkanı oldu
'2 büyük aile AK Parti'ye katıldı'
MEB'den 2019 yılı merkezi sınav ve bursluluk sınavı açıklamaları
Meslektaşını öldüren polis kendini böyle savundu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
deneme 2
zorunda olmak 4
sinan gümüş 2
yaş almasına rağmen karizmasını güzelliğini kaybetmeyenler 5
öğrenilmiş çaresizlik 4
tunceli isminin dersim olarak değiştirilmek istenmesi 2
en sevdiğim çiçek 4
memurlar.net te ileti paylaşımı 1
çikolata 2
kitap 3
SON İLANLAR
HSK, 25 sözleşmeli büro personeli alacak
Tarla Bitkileri Arş. Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği İşçi Alım İlanı
Ağrı Et ve Balık Kurumu İşçi Alım İlanı
Darende Gökpınar Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
K.Maraş Büyükşehir Belediyesi İşçi Alım İlanı
TÜLOMSAŞ İşçi Alım İlanı
K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Ankara Polis Moral Eğitim Merkez Müd. Engelli İşçi Aım İlanı
K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam