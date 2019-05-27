Yeni askerlik sisteminin avantajları
|27 Mayıs 2019 13:48
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Yeni askerlik sisteminde personelin, hem sivil yaşamlarını hem de askeri hayatlarını olumlu yönde etkileyecek avantajlar olacak.
Güvenlik uzmanlarından alınan bilgiye göre, yeni askerlik siteminin yasalaşmasıyla askerlik görevinin ilk 6 ayını tamamlayan ve ikinci 6 aya uzatma tercihini kullanan gençlere bazı avantajlar sağlanacak.
Hem sivil yaşamlarını hem de askeri hayatlarını olumlu yönde etkileyecek avantajların olacağı yeni askerlik sisteminde, personel, sözleşmeli er, uzman erbaş, astsubay ve subaylığa geçişte daha avantajlı olacak. Böylece bir meslek sahibi olma imkanına kavuşacak. Subaylığa kadar giden bir yol açılmış olacak.
Uzman erbaşlığa ve sözleşmeli erliğe müracaatları diğer personele nazaran 100 üzerinden 20 puan avantajlı olarak değerlendirilecek.
Halen net 2 bin 20 TL olan asgari ücretten az olmamak kaydıyla harçlık alacaklar. Böylece hem kendileri hem aileleri hem de devlet açısından istihdam yaratılmış olacak. Ayrıca sosyal hayatlarına da katkı sağlanmış olacak.
TOKİ'de ev sahibi olmaları için öncelik tanınacak. Hizmet borçlanmaları devlet tarafından ödenerek, sigortalı statüsünde çalışmış olacaklar.
Muhtaç asker ailelerine yardım, deniz ve şehir içi toplu ulaşımdan ücretsiz istifade hakları elde etmiş olacaklar.
Askerlik sistemi açısından ise profesyonel bir kadronun oluşturulmasına zemin hazırlamış olacaklar.
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