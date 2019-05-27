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Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2. el eşyalarınızı alıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "İkinci El Eşya Bankası Projesi" ile şiddet mağduru kadınların yeni bir yaşam kurmasına destek sağlıyor.
 27 Mayıs 2019 14:08
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2. el eşyalarınızı alıyor

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kadın Danışma Merkezi tarafından 2013 yılında hayata geçirilen proje kapsamında bugüne kadar 560 kadın baştan aşağı döşenen evlerde yeni bir yaşam kurdu.

GÖNÜLLÜ BAĞIŞÇILARDAN BÜYÜK DESTEK

Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi ile Ankara Üniversitesi işbirliği ile yürütülen "İkinci El Eşya Bankası Projesi"ne çok sayıda gönüllü ve hayırsever destek olmayı sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi sadece geçtiğimiz yıl 142 kadının evini, gönüllü vatandaşların bağışladıkları kullanılabilir durumdaki ikinci el eşyalarla kurarak, ekonomik yönden de şiddet mağduru kadınlara büyük destek oldu.

Baştan aşağı döşenen evlerde yaşamaya başlayan şiddet mağduru kadınlar ve çocukları bu destekle yeni bir hayata başlamanın da mutluluğunu yaşıyor. Bu proje sayesinde Kadın Sığınma Evleri'nden ayrılan kadınlar, kendi başlarına yaşamlarını sürdürebilecekleri sıcak bir yuvaya da kavuşmuş oluyor.

İKİNCİ EL EŞYALARINIZI BAĞIŞLABİLİRSİNİZ

Kullanılabilir durumdaki beyaz eşyadan oturma gruplarına, mutfak eşyasından perdeye kadar ikinci el eşyalarını bağışlamak isteyen hayırseverlerin, "0312 507 24 37" numaralı telefonu aramaları yeterli.

Kadın Danışma Merkezi'ne gelen telefonun ardından, kullanılabilir durumdaki eşyalar, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yardımseverlerin evlerinden alınarak depolara getiriliyor. Depolarda bir kez daha elden geçirilen eşyalar, ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor.

GIDA VE YAKACAK YARDIMI

Büyükşehir Belediyesi; Kadın Sığınma Evleri'nde kalan şiddet mağduru kadınlara barınma, psikolojik ve hukuki destek sağlanmasının yanı sıra yeni kuracakları hayatlarında bir yıl boyunca gıda ve yakacak yardımı da yapıyor.

Memurlar.Net
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