'Yakın zamanda İstanbul'a ilişkin eylem planımızı açıklayacağız'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kartal'da 6 Şubat tarihinde çökmesi sonucu 21 kişinin hayatını kaybettiği binanın olduğu bölgede incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, bölgede devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerin ardından açıklama yapan Bakan Kurum, kentsel dönüşüm konusunda yapılacak yeni düzenlemeleri anlattı.

Bakan Kurum, "Biliyorsunuz 6 Şubat tarihinde bulunduğumuz alanda Yeşilyurt apartmanının çökmesi sebebiyle 21 vatandaşımızın hayatını kaybettik. 15 vatandaşımız da yaralı olarak kurtarıldı. O gün itibariyle yaptığımız tespitlerde 10 binanın riskli bina olduğunu tespit ettik ve yaklaşık 158 bağımsız bölümün yıkımını gerçekleştirdik. Kaba inşaatlarımız bitme aşamasına gelmiş durumda. Yüklenicimiz 10'uncu aya kadar teslimi yapabileceğini söylüyor. Biz en geç yıl sonuna kadar burada vatandaşlarımızı sağlam, güvenli, iskanı olan, ruhsatı olan binalara İnşallah yerleştirmiş olacağız. Bu anlamda Kartal Orhantepe Mahallesi bizim için önem arz ediyor. Vatandaşlarımızı da mağdur etmeyecek şekilde, ilk günden itibaren onların yanında olmak suretiyle ilk günden itibaren bu süreci yürütmeye çalışıyoruz. Hem taşınma yardımı hem eşya yardımı, hem kira yardımı olmak suretiyle onların yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Konutlarımızı gezdik, bittiği zaman burada hem değer anlamında hem metrekare anlamında kullanışlı daireler" diye konuştu.

Ayrıca Bakan Murat Kurum, "Yakın bir zamanda da İstanbulumuzun geneline ilişkin eylem planımızı açıklayacağız. Eylem planımızın içinde 50 bin konutluk gönüllü dönüşümü içerecek bir acil eylem planı da biz bakanlık olarak toplu konut daire başkanlığı eliyle yapıyor olacağız. 50 bin konuta aynı anda başlamak suretiyle bu yaraya merhem sürmüş olacağız. Gaziosmanpaşa'da yıl sonuna kadar 4 bin 400 konutun ihalesini yapacağız ve fiilen 4400 hak sahibi vatandaşımızın mağduriyetini engellemiş olacağız. Aynı şekilde Esenler'de 60 bin konutluk örnek bir proje yürütüyoruz. Herkesin örnek göstereceği yatay mimari esaslı, o sosyalleşmeyi içindeki sosyal donatıları barındıran örnek bir projemiz olacak, içinde millet bahçelerimiz olacak" dedi.

"Tek taraflı fesih hakkını getireceğiz"

Kentsel dönüşümle ilgili olarak yapılan düzenlemeler hakkında konuşan Bakan Kurum, "Kentsel dönüşüm projelerinde yapılacak düzenlemelerle birlikte vatandaşımıza veya yükleniciye tek taraflı fesih hakkını getiren bir düzenleme yapacağız. Bu düzenleme çerçevesinde eğer vatandaşımız bir müteahhitle anlaşmış ancak müteahhit edinimini yerine getiremediyse buradaki süreden kaynaklı ihtarları çekmek ve olaya bakanlığın tespitini yapmak suretiyle de tek taraflı fesih hakkını getireceğiz.

Yetişebilirse seçimden önce, yetişemezse seçimden sonra kanuni düzenlemenin yapılmasını öngörüyoruz. Düzenlemenin içeriği şöyle; tabii vatandaşımız iyi niyet çerçevesinde yüklenicilerle sözleşme imzalıyorlar. Sözleşme çerçevesinde hem vatandaşımızın hem de yüklenicilerin taahhütleri söz konusu. Burada vatandaşımız veya müteahhit tarafından taahhüde uymayan tarafla alakalı süreçte tespitlerini bakanlığımızca yapılması kaydıyla, oradaki hakemliği bakanlık olarak biz yürüteceğiz. Kentsel dönüşüm sözleşmesinde hak sahibi ya da müteahhitten kaynaklı sorun var ise bu sorunu tespit ederek ilgililerine ihtar çekmek suretiyle belli bir süre vereceğiz. Bu süre içerisinde eğer söz konusu durum ortadan kalkmamışsa eğer biz bakanlık olarak olaya müdahale edeceğiz. Sözleşmenin feshine kadar süreci yürüteceğiz. Kentsel dönüşümdeki bu sorunları aşmak istiyoruz. Yine müteahhitten kaynaklı finansal problem var ise bu problemden kaynaklı sorunların da kentsel dönüşüm projesine yansımaması için düzenlemeleri öngörüyoruz" şeklinde konuştu.