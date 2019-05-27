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Ağır ceza avukatı'ndan 40 gündür haber alınamıyor
Denizli'de 40 gündür haber alınamayan avukat Burhan Ünal aranıyor
|27 Mayıs 2019 14:58
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Merkezefendi ilçesinde 17 Nisan'da çocuğunu okula bıraktıktan sonra bir daha haber alınamayan Denizli Barosuna kayıtlı avukat Burhan Ünal'ı (52) arama çalışmaları sürüyor.
Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmış, Ünal'ın otomobili ve cep telefonu Pamukkale Üniversitesinin otoparkında bulunmuştu.
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