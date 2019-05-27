'Yazıcıoğlu'nun ölümü ile ilgili mücadelemiz sonuna kadar sürecek'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili, "İnşallah bütün şüpheler giderilip mesele aydınlatılıncaya kadar ve burada hatası, ihmali, kusuru, kastı olanlar hukuk içerisinde yargı önüne çıkartılıp hak ettiği cezayı alana kadar mücadelemiz sonuna kadar sürecek." dedi.

Destici, 10 yıl önce Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu BBP'nin merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu ile hayatını kaybeden Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya ve gazeteci İsmail Güneş'in, Sivas Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret etti.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun annesi Fidan Yazıcıoğlu'nun mezarına da ziyarette bulunan Destici, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Yazıcıoğlu ve beraberinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin ölümüyle ilgili hukuki sürecin devam ettiğini aktaran Destici, "Daha önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında yüksek dereceli memurlarla ilgili verilen takipsizlik kararı girişimlerimiz sonucu Sayın Adalet Bakanımızın kamu yararına bozma isteği üzerine Yargıtay Ceza Genel Kurulunca tekrar görüşüldü ve değerlendirildi. Takipsizlik kararı kaldırıldı ve çok hızlı bir şekilde soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı, mahkeme açıldı." dedi.

Duruşmanın ilkinin gerçekleştirildiğini anımsatan Destici, "Aynı şekilde Kahramanmaraş'taki ana soruşturma dosyasına da bir takipsizlik kararı verilmişti. Bu süreçteki girişimlerimiz neticesinde oradaki takipsizlik kararı da kaldırıldı. Orada da şu anda soruşturma yeniden yapılıyor ve inşallah önümüzdeki günlerde orada da iddianame hazırlanacak ve şüphelilerle ilgili tekrar mahkeme süreci başlayacak." diye konuştu.

Helikopterin üzerindeki cihazları sökenlerle ilgili de mahkeme sürecinin devam ettiğini hatırlatan Destici, şunları kaydetti:

"Daha önce bu mahkemeye ne partimizi ne aileleri müdahil etmişlerdi. Fakat bu süreçte girişimlerimizle şu anda hem ailelerin avukatları hem de partimiz müdahil olarak mahkeme süreçlerini takip ediyoruz. İnşallah bütün şüpheler giderilip mesele aydınlatılıncaya kadar ve burada hatası, ihmali, kusuru, kastı olanlar hukuk içerisinde yargı önüne çıkartılıp hak ettiği cezayı alana kadar mücadelemiz sonuna kadar sürecek."

- "BBP bütün darbelere karşı durmuştur"

27 Mayıs 1960 askeri darbesinin 59. yılı olduğunu da anımsatan Destici, BBP olarak darbe kimden gelirse gelsin ve kime karşı yapılırsa yapılsın karşısında durdurduklarını vurguladı.

BBP'nin merhum genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun, "Namlusunu milletine döndürmüş tanka selam durmam" sözlerini aktaran Destici, "BBP hep bu şiarla hareket etmiştir. BBP hareketi, 28 Şubat'ta da 27 Nisan'da da ve en son 15 Temmuz'da da girişilen bütün darbe kalkışmalarına sonuna kadar karşı durmuştur." ifadelerini kullandı.

Darbelerin Türkiye'ye ve Türk milletine kaybettirdiğini vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Darbeler ilerlememizi, kalkınmamızı engellemiştir. Huzurumuzu, refahımızı bozmuştur. İnşallah bundan sonra Türkiye ne postmodern ne direkt askeri yönden hiçbir nevi ne de 15 Temmuz işgal girişimi gibi bir darbe kalkışmasıyla karşı karşıya kalmasın. Bu sadece bir iyi niyet temennisiyle hallolacak bir mesele değil. Bunun için gerekli tedbirlerin alınması lazım. Varsa yapılması gereken yasal düzenlenmelerin yapılması lazım. Demokrasimizi geliştirmemiz lazım, hukukumuzu gerçekten adalet sistemimizi herkesin hakkını tam olarak aldığı, en zayıfın en güçlüden hakkını alabildiği bir noktaya taşımamız lazım. Bu hususta varsa eksikliklerimiz bunları gidermemiz lazım. Bir yargı reformu da hazırlanıyor, önümüzdeki günlerde de Meclise gelecek. İnşallah bu şikayetlerin, itirazların ve kamuoyundaki olumsuz algıların hepsini ortadan kaldıracak bir yargı düzenlemesi Meclisimize gelir diye ümit ediyorum."

Türkiye'nin darbelerden kurtulma adına sistem değiştirdiğini belirten Destici, "Aslında sistem değişikliğinin en temel gerekçelerinden biri buydu. Şu anda da baktığımız zaman millet iradesinin tam olarak sandığa yansıyıp hem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte istikrarlı bir yönetim sistemi, öbür taraftan çoğulcu bir Mecliste temsilde adaletin en yüksek sağlandığı bir sisteme geçtik. İnşallah önümüzdeki süreçte sistemin arızalarını, eksikliklerini gideririz." değerlendirmesinde bulundu.

Programa BBP İl Başkanı Uğur Bulut ve partililer katıldı.