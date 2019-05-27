1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Yazıcıoğlu'nun ölümü ile ilgili mücadelemiz sonuna kadar sürecek'

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: (Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesi) İnşallah bütün şüpheler giderilip mesele aydınlatılıncaya kadar ve burada hatası, ihmali, kusuru, kastı olanlar hukuk içerisinde yargı önüne çıkartılıp hak ettiği cezayı alana kadar mücadelemiz sonuna kadar sürecek
 27 Mayıs 2019 15:09
Yazdır
'Yazıcıoğlu'nun ölümü ile ilgili mücadelemiz sonuna kadar sürecek'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili, "İnşallah bütün şüpheler giderilip mesele aydınlatılıncaya kadar ve burada hatası, ihmali, kusuru, kastı olanlar hukuk içerisinde yargı önüne çıkartılıp hak ettiği cezayı alana kadar mücadelemiz sonuna kadar sürecek." dedi.

Destici, 10 yıl önce Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu BBP'nin merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu ile hayatını kaybeden Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya ve gazeteci İsmail Güneş'in, Sivas Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret etti.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun annesi Fidan Yazıcıoğlu'nun mezarına da ziyarette bulunan Destici, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Yazıcıoğlu ve beraberinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin ölümüyle ilgili hukuki sürecin devam ettiğini aktaran Destici, "Daha önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında yüksek dereceli memurlarla ilgili verilen takipsizlik kararı girişimlerimiz sonucu Sayın Adalet Bakanımızın kamu yararına bozma isteği üzerine Yargıtay Ceza Genel Kurulunca tekrar görüşüldü ve değerlendirildi. Takipsizlik kararı kaldırıldı ve çok hızlı bir şekilde soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı, mahkeme açıldı." dedi.

Duruşmanın ilkinin gerçekleştirildiğini anımsatan Destici, "Aynı şekilde Kahramanmaraş'taki ana soruşturma dosyasına da bir takipsizlik kararı verilmişti. Bu süreçteki girişimlerimiz neticesinde oradaki takipsizlik kararı da kaldırıldı. Orada da şu anda soruşturma yeniden yapılıyor ve inşallah önümüzdeki günlerde orada da iddianame hazırlanacak ve şüphelilerle ilgili tekrar mahkeme süreci başlayacak." diye konuştu.

Helikopterin üzerindeki cihazları sökenlerle ilgili de mahkeme sürecinin devam ettiğini hatırlatan Destici, şunları kaydetti:

"Daha önce bu mahkemeye ne partimizi ne aileleri müdahil etmişlerdi. Fakat bu süreçte girişimlerimizle şu anda hem ailelerin avukatları hem de partimiz müdahil olarak mahkeme süreçlerini takip ediyoruz. İnşallah bütün şüpheler giderilip mesele aydınlatılıncaya kadar ve burada hatası, ihmali, kusuru, kastı olanlar hukuk içerisinde yargı önüne çıkartılıp hak ettiği cezayı alana kadar mücadelemiz sonuna kadar sürecek."

- "BBP bütün darbelere karşı durmuştur"

27 Mayıs 1960 askeri darbesinin 59. yılı olduğunu da anımsatan Destici, BBP olarak darbe kimden gelirse gelsin ve kime karşı yapılırsa yapılsın karşısında durdurduklarını vurguladı.

BBP'nin merhum genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun, "Namlusunu milletine döndürmüş tanka selam durmam" sözlerini aktaran Destici, "BBP hep bu şiarla hareket etmiştir. BBP hareketi, 28 Şubat'ta da 27 Nisan'da da ve en son 15 Temmuz'da da girişilen bütün darbe kalkışmalarına sonuna kadar karşı durmuştur." ifadelerini kullandı.

Darbelerin Türkiye'ye ve Türk milletine kaybettirdiğini vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Darbeler ilerlememizi, kalkınmamızı engellemiştir. Huzurumuzu, refahımızı bozmuştur. İnşallah bundan sonra Türkiye ne postmodern ne direkt askeri yönden hiçbir nevi ne de 15 Temmuz işgal girişimi gibi bir darbe kalkışmasıyla karşı karşıya kalmasın. Bu sadece bir iyi niyet temennisiyle hallolacak bir mesele değil. Bunun için gerekli tedbirlerin alınması lazım. Varsa yapılması gereken yasal düzenlenmelerin yapılması lazım. Demokrasimizi geliştirmemiz lazım, hukukumuzu gerçekten adalet sistemimizi herkesin hakkını tam olarak aldığı, en zayıfın en güçlüden hakkını alabildiği bir noktaya taşımamız lazım. Bu hususta varsa eksikliklerimiz bunları gidermemiz lazım. Bir yargı reformu da hazırlanıyor, önümüzdeki günlerde de Meclise gelecek. İnşallah bu şikayetlerin, itirazların ve kamuoyundaki olumsuz algıların hepsini ortadan kaldıracak bir yargı düzenlemesi Meclisimize gelir diye ümit ediyorum."

Türkiye'nin darbelerden kurtulma adına sistem değiştirdiğini belirten Destici, "Aslında sistem değişikliğinin en temel gerekçelerinden biri buydu. Şu anda da baktığımız zaman millet iradesinin tam olarak sandığa yansıyıp hem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte istikrarlı bir yönetim sistemi, öbür taraftan çoğulcu bir Mecliste temsilde adaletin en yüksek sağlandığı bir sisteme geçtik. İnşallah önümüzdeki süreçte sistemin arızalarını, eksikliklerini gideririz." değerlendirmesinde bulundu.

Programa BBP İl Başkanı Uğur Bulut ve partililer katıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Türkiye'de iktidarın kaynağı millet iradesidir'
27 Mayıs 2019 15:32		 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 27 Mayıs paylaşımı
27 Mayıs 2019 15:27
'Seçim sürecini riske atmayacak şekilde tüm tedbirleri aldık'
27 Mayıs 2019 15:12		 Abdulkadir Aksu, Bankanın yönetim kurulu başkanı oldu
27 Mayıs 2019 14:30
'Yakın zamanda İstanbul'a ilişkin eylem planımızı açıklayacağız'
27 Mayıs 2019 14:27		 Mikrofon açık kalınca, Oğuz Haksever'in gafı ortaya çıktı
27 Mayıs 2019 14:24
CHP'den YSK'ya mürekkep başvurusu
27 Mayıs 2019 13:30		 HDP'den Kılıçdaoğlu'nun Kürtçe açıklamasına destek
27 Mayıs 2019 13:27
Uzmanlara göre AP'deki Türkiye karşıtı olumsuz hava sürecek
27 Mayıs 2019 13:24		 Süleyman Soylu'dan S-400 açıklaması
27 Mayıs 2019 12:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:40 - Şanlıurfa'da DEAŞ'e üyelikten 9 tutuklama15:32 - 'Türkiye'de iktidarın kaynağı millet iradesidir'15:31 - Firari FETÖ'cülerin saklandığı evlere yapılan operasyonda 6 tutuklama15:27 - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 27 Mayıs paylaşımı15:19 - Bin öğrenci 'zorbalığa' karşı aynı anda şarkı söyledi15:12 - 'Seçim sürecini riske atmayacak şekilde tüm tedbirleri aldık'15:09 - 'Yazıcıoğlu'nun ölümü ile ilgili mücadelemiz sonuna kadar sürecek'14:58 - Ağır ceza avukatı'ndan 40 gündür haber alınamıyor14:48 - Liselilerden konuşup yürüyebilen robot: Paşa14:44 - Zonguldak'ta 1 sanığa FETÖ'den hapis
14:37 - Üvey baba dayağı öldürmüş14:30 - Abdulkadir Aksu, Bankanın yönetim kurulu başkanı oldu14:30 - Hazro'da intikam pususu: Muhtar ve babası öldü14:27 - 'Yakın zamanda İstanbul'a ilişkin eylem planımızı açıklayacağız'14:24 - Elinin hamuruyla ekmeğini 'taş fırın'dan çıkarıyor14:24 - Mikrofon açık kalınca, Oğuz Haksever'in gafı ortaya çıktı14:22 - Zonguldak'taki FETÖ davasında 1 tahliye14:18 - Okul bahçesinde drift kamerada
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MAK, 11 bin kişilik seçim anketi sonuçlarını açıkladı
Danıştay'a göre memurların yüz kızartıcı davranışları
SGK'dan emeklilik ve sigortalılık işlemleri hakkında kapsamlı genelge
Mansur Yavaş: İlçe belediye başkanları 'hayırlı olsun'a gelmediler
İHA'lar kurucusundan profesör Toprak'a sert cevap
Bakan açıkladı: 6 zayıfla sınıf geçme olmayacak
Abdulkadir Aksu, Bankanın yönetim kurulu başkanı oldu
'2 büyük aile AK Parti'ye katıldı'
MEB'den 2019 yılı merkezi sınav ve bursluluk sınavı açıklamaları
Meslektaşını öldüren polis kendini böyle savundu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlük moderatörlerine tavsiyeler 3
hoşgeldiniz 1
İlk anarşist manifesto 2
cumhurbaşkanlığı yemini 5
fikrim yok 1
yataktan düşmek 4
Ayrılık şarkıları 2
sözlüğe babalarının malıymış gibi davrananlar 2
sepet 1
Torpil 2
SON İLANLAR
HSK, 25 sözleşmeli büro personeli alacak
Tarla Bitkileri Arş. Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği İşçi Alım İlanı
Ağrı Et ve Balık Kurumu İşçi Alım İlanı
Darende Gökpınar Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
K.Maraş Büyükşehir Belediyesi İşçi Alım İlanı
TÜLOMSAŞ İşçi Alım İlanı
K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Ankara Polis Moral Eğitim Merkez Müd. Engelli İşçi Aım İlanı
K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam