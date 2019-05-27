Bin öğrenci 'zorbalığa' karşı aynı anda şarkı söyledi
|27 Mayıs 2019 15:19
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Kent merkezinde Halil Rıfat Paşa İlkokulunda bin öğrenci akran zorbalığına dikkat çekmek için düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Aynı yaştaki öğrencilerin arkadaşlarına zorbalık yapmaması ve şiddet eğilimli olmamalarına dikkat çekmek adına okulun Matematik Öğretmeni Ahmet Öztav, 'Zorba Çocuk' isimli rap şarkı yazdı.
Öztav'ın yazdığı rap şarkı okulun bahçesinde toplanan öğrenciler tarafından aynı anda seslendirildi. Ortaya ilginç görüntüler çıktı. Akran zorbalığı ile ilgili öğrencilerin hep birlikte şarkı söylediğini belirten Halil Rıfat Paşa İlkokulu Müdürü Sadettin Aktaş, Bugün burada sosyal etkinlikler çerçevesinde akran çocuklarda gördüğümüz emsallerine karşı uygulanan zorbalığa karşı bir farkındalık yaratmaya çalıştık. Akran zorbalığı ile büyüyen nesil ilerleyen yıllarda şiddete başvuruyor. Bunu günümüzde görebiliyoruz. Biz de bazen çocuklarda gördüğümüz bu akran zorbalığıyla ilgili bir farkındalık yaratmak, onları bu konuda bilgilendirmek, dikkatlerini çekmek, kaba davranışı önlemek adına çocuklarla birlikte bu etkinliği planladık. Güzel bir etkinlik oldu. Öğrencilerime ve öğretmenlerime teşekkür ederim dedi.
Hep bir ağızdan seslendirilen 'Zorba Çocuk' adlı şarkının sözleri şöyle;
Evet, çocuklar zorbayım ben.
Duyduklarımla zordayım ben.
Kantine geldim sıranızı kaptım.
Merdivende omuz attım.
Arkanızdan çelmeyi taktım.
Elinizdekileri anında kaptım.
İttim, vurdum, kırdım belki.
Artık içimde iyilik meleği.
Ben de küçüktüm unuttum sanki
Bundan sonra sevgi baki.
Evet, zorbayım çok pişmanım.
Artık sizinleyim gelin sarılalım.
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