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27 dilde basılan Kur'an-ı Kerimler sergilendi

Kayseri'de, "Hediyem Kur'an Olsun Projesi" kapsamında 27 dilde basılarak 67 ülkeye gönderilen Kur'an-ı Kerimlerden oluşan sergi açıldı
 27 Mayıs 2019 16:00
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27 dilde basılan Kur'an-ı Kerimler sergilendi

Kayseri'de, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle yürütülen "Hediyem Kur'an Olsun Projesi" kapsamında 27 dilde basılarak 67 ülkeye gönderilen Kur'an-ı Kerimler sergilendi.

İl Müftüsü Şahin Güven, Hunat Medresesi'ndeki "Mealli Kur'an-ı Kerimler Sergisi"nin açılışında, serginin, 27 ayrı dilde basılarak dünyanın dört bir tarafındaki ihtiyaç sahibi Müslümanlara ulaştırılan Kur'an-ı Kerimlerden oluştuğunu söyledi.

Mealli Kur'an-ı Kerimlerle farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Güven, şunları kaydetti:

"Dünyanın dört bir tarafında Kur'an-ı Kerim okumak isteyen insanlar var. Kur'an-ı Kerim'e ulaşamayan kardeşlerimize bunu ulaştırmak için gayret gösteriyoruz. Bugüne kadar Türkiye'de 1 milyon 250 bin Kur'an-ı Kerim bağışı yapıldı. Bunlardan yaklaşık 800 bine yakını farklı ülkelerde dağıtıldı. Geçen hafta Sudan'daydık, o bölgedeki insanlar Kur'an-ı Kerim'e ulaşmakta sıkıntı yaşıyor. Biz de insanların bulundukları yerde kendi dilleriyle Kur'an-ı Kerim okumasına olanak sağlıyoruz. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

"Hediyem Kur'an Olsun Projesi" kapsamında Asya, Afrika, Balkanlar ve Orta Doğu'da toplam 67 ülkede Müslümanlara dağıtılan mealli Kur'an-ı Kerimlerin yer aldığı sergi, bir hafta boyunca gezilebilecek.
Anadolu Ajansı
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