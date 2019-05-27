Akıncı Üssü davasına yarın devam edilecek

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davanın sanıkları, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık eski kursiyer pilot teğmen Mehmet Oruç, 143. Filo'da görev yaptığı 15 Temmuz'da, İngilizce sınavına girdikten sonra filo komutanı binbaşı Mustafa Azimetli'nin emri üzerine mesaide kaldığını söyledi.

Azimetli'nin terörle mücadele harekatı yapılacağını söylediğini ve kursiyer teğmenlere de görevler verildiğini anlatan Oruç, kendisinin de filo kapısında bir süre beklediğini iddia etti.

Oruç, saat 01.30 civarı gazinoya geçtiğini ve bu sırada darbe girişimi olduğunu öğrendiğini ileri sürerek, bunu duyduktan sonra gazinoda kaldığını ve uyuduğunu, gece boyunca başka bir eyleminin bulunmadığını savundu.

Sabah uyandıktan sonra üsten ayrıldığını ve İstanbul'daki evine gittiğini, ardından da Zonguldak'taki ailesinin yanına geçtiğini anlatan Oruç, 27 Temmuz'a kadar telefonla yoklama verdiğini, bu tarihte çağrılmaları üzerine gittiği Akıncı'da gözaltı işlemi yapıldığını söyledi.

Suçlamaları kabul etmeyen Oruç, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Sanık eski kursiyer pilot teğmen Feyyaz Karakaş da İngilizce sınavının ardından Afyon Bolvadin'e bir arkadaşının düğününe gideceğini ancak bayrak töreni sonrası 143. Filo Komutanı binbaşı Azimetli'nin emriyle gazinoda toplanmalarının istendiğini anlattı.

Karakaş, Azimetli'nin, önemli bir şey söyleyeceğini belirterek, herkesten telefonlarını masanın üzerine bırakmasını istediğini, telefonları topladıktan sonra da terörle mücadele harekatı ile sosyal faaliyet gerçekleştirileceğini söylediğini belirtti.

Önceden planladığı ve balayı iznine ayrılacağı için Azimetli ile görüşmek istediğini ancak kapıda beklerken yanına gelen yüzbaşı Ertan Koral'ın izne çıkamayacağını bildirdiğini iddia eden Karakaş, filoda beklediği sırada sivil giyimli asker kişiler gördüğünü ifade etti.

Karakaş, gazinoda bir şeyler yiyip içtiğini, bir ara filonun mutfağının bulunduğu arka kapıda görev verildiğini dile getirerek, gazinoya yakın bu kapıda 1,5 saat beklediğini söyledi.

Telefonlar toplandığı için ne yaşandığının farkında olmadığını iddia eden Karakaş, saat 01.30'da iç nizamiyeye gönderildiğini, buradaki televizyon sayesinde kalkışmadan haberdar olduklarını bildirdi.

Panik yaşadığını, çıkışlar yasak olduğu için gazinoya döndüğünü ileri süren Karakaş, sabah kursiyerlerin filodan ayrılabileceğine yönelik bağrışmalar üzerine saat 08.00 civarı lojman nizamiyesinden çıkış yaptığını söyledi.

Sonraki süreçte gözaltına alındığını anlatan Karakaş, suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini ve beraatini istedi.

Sanık eski kursiyer pilot teğmenler Ahmet Bahadır Özmen ve Alper Kalın da benzer savunmalarında suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.